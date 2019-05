SE DICE INOCENTE

No podría ser de otra manera. El ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda grita a los cuatro vientos que es inocente, que nada ha robado, que siempre ha actuado conforme a la Ley. Eso dice, lo jura y lo perjura.

Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro del vecino país del norte, el ex mandatario local está a la defensiva, y busca por todos lados y medios aparecer como un político honesto, que apenas tiene alrededor de 300 mil pesos en cuentas bancarias.

Sin embargo, su exagerado y descarado enriquecimiento no puede pasar desapercibido; prácticamente de la noche a la mañana amasó una fortuna incalculable, al mismo nivel de otras fortunas de nayaritas que han logrado con el trabajo de varias generaciones.

Se entiende que no actuó solo, que se rodeó de un selecto grupo de amigos, familiares y funcionarios para llevar a cabo los atracos a despoblado. No podía hacerse del dinero mal habido solo. Ocupó de ayuda, y la obtuvo. Fue la red de fraude, robo y corrupción institucionalizada.

Lo que sigue será más de lo mismo. Roberto Sandoval y camarilla que lo ayudó al pillaje se dirán inocentes, y lo gritarán casi casi como el famosísimo “Pepe el Toro”.

LA GRILLA NO PARA

Quien no pierde el tiempo, ni las ganas de volver a regalar billetes de 20 pesos es Layín, el ex dos veces ex Presidente Municipal de San Blas, también conocido en el bajo mundo de Huaristemba, las marismas y los jejenales como Hilario Ramírez.

El confeso delincuente ya está perfilado para volver a ser –Candidato a Gobernador, y ya hasta partido político tiene, y es uno nuevo, uno que nació bajo el amparo de la aguerrida Águeda Galicia, lideresa de la burocracia nayarita, y se llama “Levántate Nayarit”.

Layín se deja querer, se deja apapachar y eso precisamente hizo ayer en los festejos del Día del Burócrata; ahí se dejó querer, y repartió besos y abrazos, tal y como es su costumbre.

Pero no solo Layín anda en la grilla para ser Candidato el 2021, también está como navaja de rasurar y con el mismo propósito, Nayar Mayorquín, ese mismo que durante muchos años veló por los intereses del ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que sin embargo, hoy en día es un político olvidado, o por lo menos marginado por el dueño de la Cuarta Transformación.

Nayar, también se tomó la foto con Águeda Galicia. Es natural suponer que también quiere candidatura, y es que, político precavido vale más.

COTIDIANAS

Pues el gobernante Antonio Echevarría García anda por los Buenos Aires, Argentina dando discursos con motivo del centenario del natalicio de nuestro poeta Amado Nervo. Qué bueno que le hagan estos homenajes, ya que, no solo de pan vive el hombre, y las mujeres también, por supuesto…Buena escandalera generó la renuncia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez. Renunció porque no estuvo de acuerdo que la Secretaría de Hacienda manejara a su antojo el presupuesto de la institución. Pero ya hay otro, el relevo se llama Zoe Robledo, y seguramente va a ser muy buen Director del IMSS, ¡es Abogado!…BROCHE POLÍTICO: Una pregunta, ¿quién dijo que solo los niños son inocentes?.