TRAICIONAR ES LO NUEVO

Ahora ya no se trata de respetar y hacer valer los principios, programas de acción y estatutos de los partidos políticos; lo nuevo de la política es la traición, el brincar de un partido a otro, el oportunismo, pues.

Lo anterior viene a colación por los constantes y numerosos ejemplos que se vienen dando en estas tierras del hoy famosísimo Amado Nervo. Resulta que hoy en día un grupo de reconocidos militantes de toda la vida del Partido Revolucionario Institucional andan haciendo una Alianza Campesina.

Son gentes que no están de acuerdo con el actual liderazgo Tricolor, y para dar la lucha ya tienen padrinos políticos, quien los financien. Aseguran que los peniques salen de las arcas del gobierno estatal.

Y más, afirman que para empezar la grilla de estos priístas que se dicen marginados del partido que un día les dio todo, el próximo día nueve de junio llevarán a cabo un homenaje al ex líder de la CNC y ex Alcalde de Compostela, a Enrique Medina Lomelí, es decir, dicho homenaje es el pretexto para iniciar la citada Alianza Campesina.

LA NOSTALGIA EN SU APOGEO

Según cuentan, la idea de la Alianza Campesina tiene un objetivo final: conformar la Alianza CNC-CTM-Magisterio, membrete político que en el sexenio de Don Emilio Manuel González Parra dio excelentes resultados.

Se recuerda que la Alianza que tuvo el visto bueno del entonces mandatario nayarita, de entrada llevó como Candidatos a más de la mitad de las Presidencias Municipales, y más de la mitad de Diputados en el Congreso del Estado.

Ahora, claro son otros tiempos. Ya el PRI no es el partido hegemónico –sino todo lo contrario-, y la estrategia de estos priístas es ser Candidatos por el partido que los pueda llevar en la boleta electoral.

Buscarán en el 2021 llegar como abanderados del partido Morena o por la alianza de partidos del PAN-PRD. Dicho en otras palabras: se irán con el mejor postor.

Así pues, así es la política en estos tiempos. Los políticos ya son prácticos, por no decir que chaqueteros.

COTIDIANAS

Como se sabe, en estos momentos andan por Uruguay los máximos representantes populares de Nayarit: el Gobernador, el Presidente Municipal de Tepic y el Presidente del Congreso del Estado, Antonio Echevarría García, Francisco Javier Castellón Fonseca y Polo Domínguez, respectivamente. Andan haciendo los honores al poeta Amado Nervo a quien le festejan cien años de haber nacido…Y bueno, ya que andan felices y contentos, conveniente sería que cierren filas, que fijen estrategias de trabajo sobre el futurismo político, que hablen de cómo le van a hacer para no dejar que en el 2021 el partido Morena los arrase en las urnas electorales…BROCHE POLÍTICO: Es lo nuevo: el que no se mueve no sale en la foto.