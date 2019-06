LA LUMBRE EN LOS APAREJOS

El ex gobernante, Roberto Sandoval sabe y muy bien que algo grave viene en su contra; advierte que la suerte le está dando la espalda, que el sol ya no le está pegando de frente. Sabe que su destino se ha oscurecido, que ya no es aquel de hace apenas un par de meses: luminoso.

El ex mandatario nayarita ya está en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ya lo tienen en la mira como un personaje que se apropió de manera indebida de millonarios recursos financieros y excesivas propiedades, y que los tiene que regresar.

Aquí, Roberto Sandoval ya no tendrá la protección de la justicia mexicana.

La presión del vecino país es tal que la Secretaría de Hacienda ya lo investiga en sus bienes, en sus propiedades, en sus ingresos, en el pago de sus impuestos, en sus empresas. Pero también se investiga a sus familiares y otros prestanombres.

Apenas ayer un reportaje de prestigiada revista de circulación nacional, en donde se da a conocer de manera pormenorizada de sus ranchos, uno de ellos en la zona de La Cantera de la capital nayarita; de otros varios más, de sus caballos, de cómo cuándo arribó a la Presidencia Municipal de Tepic tenía solo dos caballos, y de cómo cuando salió de Gobernador ya era dueño de 800 caballos pura sangre.

Por eso está y justificadamente preocupado, Roberto Sandoval.

NADA QUE CELEBRAR

Militarizar la frontera sur con 6 mil elementos de la Guardia Nacional para evitar el ingreso de centroamericanos que van a los Estados Unidos para hacer realidad el Sueño Americano.

Dar empleo, educación y atención médica a decenas de miles de migrantes que ya viven en la ciudad de Tijuana y que piden asilo al gobierno de los Estados Unidos.

Pero lo más denigrante, lo más ofensivo es que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump siga con el pie en el cuello de los mexicanos y del gobierno de la Cuarta Transformación. Que al seboso Trump se le siga permitiendo que un día sí y otro también amenace nomás porque le pega la gana y porque se quiere reelegir.

Por esas razones nada hay que celebrar como así lo hizo el Presidente de México, López Obrador el pasado fin de semana en la fronteriza ciudad de Tijuana.

Es penoso y lamentable cómo Donald Trump se burla y exhibe a los mexicanos, y peor, que todavía el gobierno y sus representantes populares lo celebren. ¡Qué Bárbaros!.

COTIDIANAS

Políticos de medio pelo quieren ser Candidatos en la justa eleccionaria del 2021, pero lo que destaca es que, aun no saben porque partido, por cual alianza. Dos ejemplos, el primero, Adhan Casas, ex Presidente Municipal de Bahía de Banderas y actual Diputado del Congreso del Estado. Quiere ser Gobernador. El segundo, Efraín “el gallo” Arellano Núñez, ex Alcalde de Acaponeta y ex Diputado Federal. Quiere ser Senador…A Geraldine Ponce, la Diputada Federal del Segundo Distrito ya puede usted apostar pesos contra tostones que será la futura Candidata por Morena a la Presidencia Municipal de Tepic. Cartas de presentación, le sobran…BROCHE POLÍTICO: No, si para verguenzas no gana uno.