QUE NO ENGAÑEN A LOS NIÑOS

Ya más de seis meses, y siguen con más de lo mismo. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado sigue sin pagar los 250 pesos de la llamada Beca Universal, que debieron cobrar en el mes de enero alrededor de 200 mil niños del nivel educativo básico de esta tierra de Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros.

El pretexto, el argumento que utilizan quienes están en el poder de este cuatrienio es el más fácil: no pagan porque la Secretaría de Hacienda no les ha entregado el recurso para cumplir con este compromiso.

Sin embargo, ellos, los gobernantes y sus funcionarios, principalmente el titular de los Servicios de Educación Pública del Gobierno Estatal saben que los 250 pesos para alrededor de 200 mil niños, es decir, los aproximadamente 50 millones de pesos fueron aprobados en la Ley de Egresos de este año por los Diputados del Congreso local.

Aquí, es justo y necesario, pero además un deber moral que el Gobernador Junior, Toño Echevarría García hable claro, que no engañe a los niños, que diga las razones por las cuales no ha pagado, pero sobre todo si puede o no cumplir con lo establecido en la Ley de Egresos.

Que no actúe como el anterior mandatario, Roberto Sandoval, quien los seis años que saqueó a Nayarit y a los nayaritas siempre, todos los años y hasta el final de su corrupto sexenio escamoteo la Beca Universal, pero además la entrega de Útiles y Uniformes Escolares.

LA 4T, SIN PIES NI CABEZA

Es tiempo que el gobierno de la Cuarta Transformación ponga orden e institucionalidad en sus representaciones federales, específicamente en Nayarit.

Principalmente en las dependencias –antes Delegaciones Federales- en donde se ejercen recursos financieros de apoyo al Estado, Municipios y grupos sociales están acéfalos, es decir, con “encargados” que en la práctica ni mandan, ni resuelven.

El Gobernador, Presidentes Municipales y las organizaciones que ocupan de recursos para realizar y gestionar obra social, obligadamente tienen que recurrir al centro del país, para allá buscar los apoyos que les permitan resolver sus justas demandas.

Aquí, el Presidente de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador tiene como su representante a un personaje que nació en Tecuala, pero que su acta de nacimiento es de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; se trata de Manuel Peraza Segovia, ese mismo que trae todo un desgarriate no solo en la administración pública sino en la vida política local.

Efectivamente, el tal Peraza Segovia, pretende imponer a todos los funcionarios federales, casi todos de otros Estados del país, pero también se ha dedicado a pelearse con todos los líderes nayaritas que ganaron las elecciones en la pasada justa electoral. Urge pues, que el tal Peraza por lo menos le pongan una camisa de fuerza.

COTIDIANAS

El Diputado Fugio Ortíz, reitera que no dejará el plantón que mantiene en la Secretaría de los Servicios de Educación Pública hasta en tanto el Gobierno del Estado no pague la Beca Universal a los 200 mil niños del sistema de educación básica…Las lluvias ya se hicieron presentes en la zona norte de la entidad, y todavía existen calles completas en la coquera ciudad de Tuxpan que aun muestran los embates de la inundación generada por el Huracán Willa. Pero también cientos de familias que siguen esperando los apoyos que el mismísimo Presidente López Obrador prometió, pero que no han sido cumplidos por sus representantes, específicamente por el tal Peraza…BROCHE POLÍTICO: Una pregunta, ¿qué otros Diputados apoyan a Fugio en su lucha por el pago de la Beca Universal?.