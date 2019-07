¿HABRÁ HUELGA EN LA UAN?

Según lo ha reconocido el Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ignacio Peña González, su administración solo cuenta con presupuesto para pagar sueldos y prestaciones a Maestros y trabajadores hasta el mes de septiembre

Y obvio, anda con el Jesús en la boca, y más por la insensibilidad que hasta el momento han mostrado quienes manejan los dineros de todos los mexicanos, es decir, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Pero claro que los sindicatos de Maestros y Trabajadores de todo el país no están con los brazos cruzados, y por el contrario vienen enseñando los dientes y afilando las uñas, y es que, no van a permitir que les escamoteen apoyos adicionales para que, hasta el momento, 10 universidades públicas del país ´-en donde se incluye la UAN- a partir de septiembre ya no cuenten con recursos para cubrir sus compromisos laborales.

La amenaza está puesta sobre la mesa: una huelga nacional de Universidades Públicas si el Gobierno Federal insiste en mantenerlos de rodillas y suplicantes.

Será en las próximas semanas cuando se conozca el resultado de las negociaciones entre Gobierno Federal, Sindicatos y Rectores. Ya seremos testigos si en Nayarit alrededor de 25 mil alumnos de la Máxima Casa de Estudios se quedan sin clases.

EL CAMPO, MAL Y DE MALAS

Los campesinos del país ya no sienten lo duro sino lo tupido. Los labriegos –incluidos los de Nayarit- tomaron la decisión de votar en contra del PRI-Gobierno, y lo hicieron porque, aseguraban, los tenían en el abandono, sin apoyos, y esto se traducía en miseria, desolación y desesperanza.

Ahora ya tienen un nuevo gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, se autonombra. Y precisamente ahora exigen que regresen los programas de apoyo del pasado sexenio, esos mismos que los tenían en la miseria y el abandono.

Ahora, el campesinado nacional de todos los grupos y partidos políticos protestan por la cancelación de los programas de apoyos al campo mexicano, por el desmantelamiento del aparato administrativo que antes los atendía, por la reducción del presupuesto, y claro, porque reclaman y sus protestas son como las idas a misa.

Seremos testigos de cómo la lucha en contra del gobierno de la Cuarta Transformación tendrá caldo de cultivo en los surcos, entre los labriegos, entre los pobres y más jodidos que con el sudor de su frente hacen parir a la Madre Tierra. Por eso urge que se rectifique el camino.

COTIDIANAS

Los funcionarios de la empresa de “clase mundial”, la Comisión Federal de Electricidad se siguen pasando por el famosísimo arco del triunfo las protestas de los usuarios de la zona norte de Nayarit. Siguen haciendo “cortes” del servicio de la luz, pero además se burlan de los usuarios. Es tiempo de poner en su lugar a los funcionarios de la CFE. Que no se olvide que esa empresa es propiedad de todos los mexicanos…En Tepic, el partido Morena para la elección del 2021 llevará sin duda como Candidata a la Presidencia Municipal a la actual Diputada Federal, Geraldine Ponce. Y así, a ojo de buen cubero, la bella Legisladora Federal va en caballo de hacienda…BROCHE POLITICO: El que apriete, que aguante.