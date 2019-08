PARA LOS AMIGOS JUSTICIA…

Tema de moda la detención y encarcelamiento de Rosario Robles, la ex Jefa de Gobierno del Distrito Federal, la ex lideresa nacional del Partido de la Revolución Democrática, pero también la ex Secretaria de Sedesol y de Sedatu en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto.

La tienen en la cárcel porque así un Juez lo decidió: consideró que podrían darse a la fuga, porque el delito del que se le acusa hasta el momento no es considerado delito grave.

Rosario Robles deberá pagar sus culpas si las tiene, pero más que eso, deberá soportar todo el peso del Estado en su juicio que no tiene nada de imparcial, sino todo lo contrario. Y es que, contra doña Rosario no habrá piedad, y todo porque su suerte está echada al ser enemiga del Presidente de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. Ese es su principal delito.

A todas luces, este gobierno pejista en poco se diferencia de los del PRI y los del PAN. Al amigo justicia y gracia, al enemigo justicia.

Se confirma: a Rosario Robles todo el peso de la Ley, mientras que a Napoleón Gómez Urrutía, conocido como Napito, el líder minero que robó a los trabajadores miles de millones de pesos y que huyó a Canadá, de premio le dieron una Senaduría y ya hasta lo regresaron a líder de trabajadores con todo el apoyo de López Obrador.

¿Y ROBERTO SANDOVAL, QUÉ?

Y es que siempre es así, siempre las comparaciones, las odiosas comparaciones. A Rosario Robles todos contra ella, pero contra Napito nadie. Y aquí la pregunta obligada, ¿hasta cuándo el gobierno de López Obrador volverá sus ojos a Nayarit y da inicio a la persecución política -jurídica en contra del ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda?.

Es sospechoso el proceder de la justicia mexicana en el tema de Roberto Sandoval, y lo es porque aquí en esta tierra noble y aguantadora todos saben y a casi a todos les consta que el ex Gobernador cuando entró a la Presidencia Municipal llegó con una mano atrás y otra adelante, y bueno, cuando salió de Gobernador ya era uno de los nayaritas más pudientes, más adinerados.

Salió con ranchos, miles de cabeza de ganado fino, con cientos de caballos pura sangre, con mansiones, con terrenos, y con dinero a raudales. Sin embargo nada pasa. Roberto Sandoval sigue evadiendo la justicia con acciones legaloides, y seguramente con el visto bueno de las autoridades competentes.

Pero bueno, se insiste, este gobierno de la llamada Cuarta Transformación en poco es distinto a los del PRI y a los del PAN; aquí a doña Rosario se le crucifica antes que se le encuentre culpable, mientras que a los amigos se les da trato hasta de héroes, como lo es con Napito.

COTIDIANAS

Da pena estar en la cabecera municipal deTuxpan y encontrar calles llenas de lodo, calles en donde se respira el abandono de los gobiernos. Y se destaca porque a Tuxpan le prometieron apoyos extraordinarios por los daños causados por el Huracán Wila. En la realidad los apoyos llegaron sumamente limitados, y Tuxpan, sus habitantes merecen mejor presente y mejor futuro…La elección del PRI para elegir a la dirigencia nacional no tuvo los resultados desastrosos que auguraban los contras al otrora partidazo. Ya Alejandro Moreno es el virtual Presidente del PRI en el país, mientras que la perdedora Ivón Ortega seguirá dentro del Partido, y con ello casi se termina con la desbandada de militancia que se pronosticaba…BROCHE POLÍTICO: Es el refrán siempre vigente: Los carniceros de hoy, serán las reses del mañana.