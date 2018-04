“2 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO”

Redaccion/

“La fiesta azul fue un éxito”, declara Algebra Encinas Moya, especialista en el espectro autista, “fue una actividad de acompañamiento, de información y diversión. Celebramos el Día Mundial del Autismo con familias enteras que disfrutaron de su mutua compañía con dinámicas festivas y música viva”.

“La respuesta es favorable de parte de los padres de familia porque saben que no están solos para hacer visibles las condiciones y alteraciones del neurodesarrollo. Esta actividad se celebra en todo el mundo y pide inclusión verdadera, pide abrir puertas en las escuelas, en las especializaciones, en la sociedad”.

“Nayarit no está exento, de cada 110 habitantes, uno presenta trastorno del espectro autista; lo interesante es que cada vez es mayor el interés de lograr la detección temprana y entender que no es una enfermedad, no es un síndrome, es un trastorno neurológico y su origen es multifactorial”.

Con el lema #TodosSomosUno y como muestra de solidaridad social, la fuente “Hermana Agua” de la capital nayarita, ubicada en el cruce de la avenida Insurgentes con Paseo de la Loma y Calzada de la Cruz, luce iluminado azul como muchos lugares emblemáticos que se unen a este propósito.

Algunas de las señales a las que padres y maestros deben estar atentos para identificar esta alteración en el desarrollo neurológico en el niño es la evasión del contacto visual. Falta de atención, no responde cuando lo llaman por su nombre o se le pregunta y se aísla, mantiene poca o nula interacción social en la escuela.

Otras son resistencia a los cambios, hiperactividad o inactividad. Dificultad para expresar emociones y sentimientos. Apego inusual a los objetos y aparente insensibilidad al dolor. “El pediatra es el primer paso, si se detecta a tiempo es más sencillo el manejo”, concluye la directora del CTI Reconexión Integral.