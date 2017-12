EL CASCABEL AL GATO

Duros días se avecinan al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit; a nadie le gusta que le suenen el chicote y menos si lo hace para que todo mundo se dé cuenta. Así, a partir de ya, la autoridad rectoral encabezada por Ignacio Peña González tendrá que dejar de hacerle a ese festivo acto de malabarismo político conocido como, el Juego del Tío Lolo.

Y todo porque el mandatario nayarita, Antonio Echevarría Domínguez declaró para que todo mundo se enterara, que “ya no va a apoyar a la UAN si antes no corren a los que cobran sin trabajar; no me gustan los guevones”, dijo palabras más, palabras menos.

El asunto es que, hace apenas unas semanas el gobernante y el Rector se tomaron la foto y en boletín de prensa se dio a conocer el apoyo del Gobierno del Estado a la UAN para que pagara las cuatro últimas quincenas del año, otras prestaciones y por supuesto, el aguinaldo, la suma era de 350 millones de pesos, y ahí todos estaban radiantes de felicidad.

Pero, los días pasaron, las semanas avanzaban y de los 350 millones solo recibieron 90 por parte del Gobierno estatal, y obvio, Maestros y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios se quedaron sin cobrar la última quincena y sin recibir sus sagrados aguinaldos.

QUE TODO SIGA IGUAL

Es lógico adelantar que, quienes mandan al Alma Máter van a hacer lo posible y hasta lo imposible por hacer los cambios, las correcciones necesarias, todos los cambios que se puedan, pero todo con un mismo objetivo: que todo siga igual.

Los que son dueños del botín de la comunidad universitaria por ningún motivo quieren perder el control, las canonjías que por décadas han logrado, conservado y ampliado. Ellos, el Rector y las dirigencias sindicales, en especial las que comanda el líder del SETUAN, Luis Manuel Hernández Escobedo (a) “El Pelón”, a partir de ya harán lo que saben hacer: negociar para que todo siga igual.

Seguramente en las próximas semanas seremos testigos que cientos de gentes que cobran en las nóminas de la UAN, pero también en las nóminas de algún nivel de gobierno, tendrán que elegir entre ya no cobrar en la Máxima Casa de Estudios o por el contrario, dejar la función pública y regresarse a seguir arrastrando el gis.

Será hasta morboso conocer detalles de lo que sucederá dentro de la UAN en los próximos días, pero, aquí lo importante será que se hagan los cambios que se ocupan, y entre estos está, el relevo de las dirigencias sindicales.

Pero bueno, ya veremos qué pasa en la comunidad universitaria, ya seremos testigos de cómo libran, primero el pago de salarios y aguinaldos, y segundo, el cómo resuelven la crisis financiera que los está llevando al despeñadero.

COTIDIANAS

Dicen los que dicen que saben que solo es cuestión de semanas para entonces conocer que los Candidatos a Senadores por la alianza de panistas, perredistas y del Movimiento Ciudadano serán el líder estatal de Acción Nacional, Ramón Cambero Pérez y llevará como compañera de fórmula a la ex Diputada Federal y local del PRD, Sonia Ibarra, y la candidatura para Diputación Federal del Segundo Distrito será para la ex Alcaldesa de La Yesca, Ivideliza Reyes Hernández, ella sería propuesta por el partido Movimiento Ciudadano….Sería conveniente que, quienes comandan los cárteles de la droga, hicieran una tregua navideña y de año nuevo. Que entierren el hacha de guerra hasta el venidero año. Bueno, ese es el deseo….BROCHE POLÍTICO: Que quede claro, en la UAN los más, son los buenos.