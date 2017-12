SE ORGANIZAN EN LA UAN

Al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit existe un marcado malestar entre la clase trabajadora, en especial entre los catedráticos, y todo porque no recibieron el pago de la segunda quincena de diciembre y de los sagrados aguinaldos, y lo peor, que no tienen la certeza de cuándo se les cubrirá esta conquista laboral.

No es uno ni diez, son cientos los Maestros de todos los rumbos de la entidad quienes exigen respuestas, los que claman seguridad en sus sueldos y prestaciones, lo que están organizándose para dar la pelea, y es que, ya no confían en el Rector Nacho Peña y mucho menos en su dirigencia sindical presidida por Carlos Muñoz Barragán.

Al parecer ya se les acabó la paciencia, ya no están dispuestos a dejar que el Rector y líderes sindicales tomen decisiones que al final de cuentas no resuelven los problemas; que abanderen la lucha de la comunidad universitaria porque no son garantía de solución.

Lo que se avecina después del periodo vacacional, después del inicio de clases en la Máxima Casa de Estudios es la revuelta de los Maestros, esos mismos que pelearán por hacer valer sus derechos, pero sobre todo la dignidad que han perdido porque quienes los dirigen no han tenido la capacidad de defenderla, sino por el contrario, han contribuido para que la pisoteen.

HASTA DONDE ALCANCE

El Gobernador del Estado y casi la totalidad de los 20 Presidentes Municipales no cumplieron con el pago total de aguinaldos y otras prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo del Trabajo, y no cumplieron por la falta de recursos económicos.

Se entiende que los gobernantes sabían a cuanto ascendían los montos a pagar en este mes decembrino, y se da por un hecho que tenían el cómo conseguir los recursos para cumplir con sus obligaciones laborales; sin embargo no fue así.

Aquí alguien, algunos son los responsables, porque el dinero se consigue en los bancos, es decir, vía los créditos de las instituciones financieras. Así ha sido antes, así debe ser hoy y seguramente así será en el futuro.

Y está claro que tanto el Gobernador como los Alcaldes solicitaron préstamos bancarios, pero a todas luces no fueron los suficientes. Por eso se afirma, alguien, algunos son los responsables del pago total de aguinaldos y prestaciones, y a esos se les debe sancionar.

COTIDIANAS

Definitivamente los que se dedican al jugoso negocio de la venta de drogas en todas sus variedades no están dispuestos a ceder en su pelea por el control de la plaza en estas tierras de Nervo y Baca Calderón, por el contrario, la están intensificando y los muertos aparecen todos los días, en especial en la capital del Estado. Los grupos criminales no respetaron la noche buena y seguro tampoco la llegada del año nuevo….Como siempre sucede, las grandes tiendas comerciales no esperaron la llegada del nuevo año para elevar los precios de los productos básico y de uso generalizado. Y claro, otra vez se hará efectiva la expresión popular, “la cuesta de enero”, que se adelanta, en esta ocasión estará más empinada….BROCHE POLÍTICO: En la UAN, ni el Rector ni sus dirigentes son de fiar.