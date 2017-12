QUE HABLE HERRERA VALLES

El Gobernador Antonio Echevarría García ya lo dijo y sin tapujos, que se dedicará a gobernar, a llevar salud y educación, infraestructura y que la seguridad se la dejará a las fuerzas armadas, al Ejército y la Marina, y bueno, aquí viene la obligada pregunta, ¿entonces a que se dedicará la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado?.

La respuesta debe darla sin duda el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Javier Herrera Valles; a él corresponde precisar entonces a que se van a dedicar, cuáles serán las estrategias para brindar la seguridad que exigen un día sí y otro también Nayarit y los nayaritas.

Que diga Herrera Valles de qué forma, de qué manera se coordinarán la Policía Estatal con las fuerzas armadas. Que diga el Titular de la SSP que precise, quien dirigirá el combate en contra de los grupos criminales, esos mismos que en este cuatrienio han ejecutado a poco más de 200 gentes y “desaparecido” a casi 250 personas.

Que informe Javier Herrera Valles cuándo, en que momentos, en que circunstancias entrarán en acción los antes encapuchados; que explique si solo se dedicarán a ver los toros desde las barreras o se la van a rifar, a desquitar el sueldo, pues.

Son interrogantes que compete aclararlas a Javier Herrera Valles, y son necesarias para entonces saber en manos de quien, de quienes está la seguridad de Nayarit y los nayaritas.

NAVIDAD FELIZ PARA RSC

A ojos vistos el ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda ni carta tuvo que mandar a Santa Clous, no la ha ocupado y al parecer no la necesitará, y es que, ya más de tres meses y el ex mandatario no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa, muy a pesar del hurto abusivo y descarado que protagonizó nomás los seis años que estuvo en el poder.

Seguramente el Sasasa festejó a lo que dio la navidad; seguramente la cena de noche buena la pasó relajado, tranquilo, sin cargos de conciencia en compañía de sus seres más queridos, ¿en dónde?, bueno, eso nadie lo sabe, y los que saben nada dicen.

Así pues todos debemos de estar tranquilos, y más porque la mano larga de la justicia se ha encogido a favor del ex Gobernador. Todos debemos sentirnos satisfechos, y más porque a Roberto Sandoval le sigue sonriendo la suerte, y todo porque tiene amigos, esos que responden cuando más se les ocupa.

En síntesis, Roberto Sandoval es el prototipo del gobernante que confirma que cuando se acuerda con el que lo releva, se garantiza la impunidad. ¿O alguien lo duda?.

COTIDIANAS

Los comerciantes que se instalaron en la Feria Navideña ubicada en el antiguo Aeropuerto de esta capital nayarita se muestran felices y contentos. Están sonrientes porque las ventas han superado las expectativas. La gente invade los puestos como nunca en los últimos seis años, y tienen razón, ya no funcionan las Villas Navideñas en el parque del sombrero, allá en donde el ex gobernador invertía millonadas que al final de cuentas dejaban sin clientes a los comerciantes de la Feria Navideña. Que bueno que así sea….¿Alguien sabe cuántos votos le suma al PRI en Nayarit el Partido Verde Ecologista?. Es una pregunta importante, y es que, a la hora de repartir las candidaturas los verdes se venden a precios de oro….BROCHE POLÍTICO: Por lo menos las policías municipales saben que su deber es prevenir el delito, pero, ¿y la estatal?.