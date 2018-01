GERARDO ENCABEZA ENCUESTAS

Todos los partidos pagan encuestas sobre preferencias electorales –para consumo interno, dicen-. Son para conocer quiénes de los que aspiran a las candidaturas para los cargos de elección popular reúnen los requisitos para ganar las elecciones. Buscan reducir al mínimo la posibilidad de la derrota en las urnas electorales.

En el Partido Revolucionario Institucional para la candidatura a Senador la encabeza Gerardo Montenegro Ibarra, y no resulta extraño, el oriundo de Ixtlán del Río tiene en su haber una larga y sólida carrera política.

Ya en dos ocasiones fue Diputado local, en aquellos tiempos cuando las candidaturas se ganaban en la Consulta a la Base Militante del PRI y después se ratificaba el triunfo en la elección constitucional. Fue Diputado Federal y después Senador. Antes líder estatal de las juventudes del Tricolor y dirigente de la Sección 20 de Maestros.

Se entiende pues que Gerardo Montenegro tiene trabajo político a lo largo y ancho del Estado; que cuenta con el apoyo y respaldo de una estructura política a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por eso mismo en las encuestas resultó puntero como aspirante a Senador de la República.

MEADE EN TEPIC EN UNAS HORAS

Será al mediodía de este viernes cuando en la explanada del edificio del PRI-Estatal presida un acto masivo el virtual Candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña.

Viene a sostener el primer encuentro con la militancia y los simpatizantes del Tricolor en estas tierras de Nervo y Baca Calderón, y para ello la dirigencia local le ha preparado un buen acto proselitista.

Aquí, llama la atención que, quienes no comulgan con su candidatura han desatado una intensa campaña en contra del virtual abanderado Tricolor acusándolo de todo tipo de desmanes que han acontecido en la vida política nacional, inclusive, en las redes sociales se envió un falso comunicado en donde se anunciaba la cancelación del evento político.

Son los tiempos de las guerras sucias, de buscar ablandar al Candidato que no son de las preferencias personales o de grupos, por eso no debe extrañar, y vendrán cosas peores, dice la Biblia.

Lo conveniente, lo saludable, lo democrático sería que se respetara al adversario, que los ataques personales se hicieran a un lado, que se debatieran las propuestas, las ideas, que las campañas no se convirtieran en guerras de alcantarillas.

Pero está claro que no será así, las guerras sucias llegaron para quedarse, y eso lo saben los que andan en la política y más los que aspiran a gobernar. Ellos, los presidenciables todos los días se ponen una concha reforzada para aguantar los ataques de la artillería pesada del enemigo.

Por eso vemos los rostros siempre sonrientes de Meade, del Peje, de Anaya. Ellos resisten las embestidas de quienes cobran por pegar, pero también de los que pegan de a gratis, que dicho sea de paso, son la inmensa mayoría.

COTIDIANAS

Pues sí. Luis Manuel Hernández Escobedo “el pelón” ya no anda solo con el chofer, ahora carga a un nutrido grupo de valientes que seguramente están dispuestos a arriesgar su vida a cambio de quien les paga. De ese nivel está la desatada ola de inseguridad en Nayarit. Lo bueno es que “el pelón” tiene para que lo cuiden….Algo pasa en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado que dirige Riky Rincón. La obra emblemática de la corrupción del pasado sexenio el Parque Lineal tiene meses de retraso a pesar de estar los recursos etiquetados en Finanzas del Gobierno estatal. Pero eso no es lo peor, al parecer el responsable del retraso de la obra es de Rikillo Rincón, y no la compañía que construye el Parque Lineal. ¿Será?….BROCHE POLÍTICO: Que nadie se asuste, las campañas apenas empiezan.