POR FIN, EL JUICIO POLÍTICO

Se estaban tardando pero por fin, ayer los Diputados del Congreso del Estado dieron entrada al Juicio Político en contra del ex gobernador Roberto Sandoval y en contra de cuatro Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Aquí, nadie puede decir que el ex mandatario no robó al erario público, y no lo puede decir porque simple y llanamente hace alrededor de 15 años Roberto Sandoval andaba por la calle de la amargura al grado que se fue de “mojado” al vecino país por la miseria en que subsistía.

Esa, su miseria en que vivió es la principal prueba de que no actuó con decencia y honestidad. Sus salarios como Diputado local, Presidente Municipal y Gobernador nunca le alcanzarían para ser dueño de decenas de ranchos, casas, terrenos, caballos pura sangre y haberse dado él y su familia una vida de millonarios.

Aun y con todo eso, algunos Diputados durante varios meses se negaban a aprobar la entrada al Juicio Político, instrumento legal que de darse en afirmativo pondría al ex gobernante en el banquillo de los acusados, en los tribunales penales, y prácticamente en la cárcel.

Sin embargo se impuso el sentido común entre los Legisladores que le daban largas al asunto para evitar la cárcel al Sasasa; la presión social fue de tal magnitud que doblaron las manitas y ni modo, le quedarán mal al ex Gobernador.

Ahora lo que sigue es que una Sección Instructora de Diputados será la encargada de recibir todo tipo de denuncias, revisarlas, procesarlas y sus resultados darlos a conocer al Pleno del Congreso del Estado, que será ésta última la que decida el destino de Roberto Sandoval, el ex Gobernador que por cierto desde que dejó el poder se ha vuelto ojo de hormiga, es decir, anda escondiéndose de todo mundo.

EL QUE NADA DEBE, NADA…

Ayer por la tarde-noche el Presidente Municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca dio la cara a cien días de haber tomado las riendas de la Presidencia Municipal de Tepic, y lo hizo rindiendo un Informe de Labores, tiempo en los cuales enfrentó con decisión la difícil situación económica y administrativa y de servicios municipales en que recibió el Ayuntamiento capitalino.

Habló de los grandes retos que es atender a una ciudadanía exigente de recibir los elementales servicios públicos, de cómo, pese a la difícil situación financiera se ha logrado cubrir las obligaciones laborales de los trabajadores sindicalizados y de confianza.

De cómo se están haciendo los esfuerzos posibles para dotar del vital líquido a las poco más de 400 colonias de Tepic y la zona rural del municipio sede de los tres poderes de gobierno. Y de cómo seguirá trabajando para cumplir con lo ofrecido cuando buscaba el voto popular.

Aquí, lo cierto es que, Castellón Fonseca se ha destacado como un Alcalde que no le rehúye a los compromisos, que sabe sacar la cara y la casta cuando así las circunstancias se lo exigen. Sin duda los capitalinos estamos en buenas manos

COTIDIANAS

Quien lleva la delantera como fuerte aspirante a la Candidatura del PRI a la Diputación Federal del Primer Distrito es Jorge Vallarta, quien en estos momentos hace campaña proselitista en los municipios de la zona norte de la Entidad. Jorge Vallarta podría tener como Candidata suplente a la ex Candidata a Presidenta Municipal de Ruiz, Gaby De Haro. Eso dicen los que saben….Hoy por la tarde arribará a Nayarit el virtual Candidato del Frente por México, Ricardo Anaya. Ofrecerá una conferencia de prensa, para enseguida sostener un encuentro con la clase política de los partidos que impulsan su Candidatura, que son el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano….Por cierto, se da como un hecho que la ex Alcaldesa de La Yesca, Ivideliza Reyes estará presente en esta gira proselitista de Ricardo Anaya, con lo cual se confirmaría su candidatura a Diputada Federal por el Segundo Distrito. Ivideliza sería propuesta del partido Movimiento Ciudadano….BROCHE POLÍTICO: El sentido común se impone. Juicio Político contra el ex Gobernador Roberto Sandoval.