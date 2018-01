POR FIN, PAGAN EN LA UAN

Protestaron, se manifestaron, amenazaron, y al final les pagaron. Fueron los días, la historia de una comunidad universitaria que se unificó en torno a un objetivo: cobrar el salario, el sagrado salario y otras conquistas sindicales.

Ayer finalmente su esfuerzo, su lucha se vio reflejada en la tarjeta bancaria, y es que, a la Secretaría de Hacienda por fin se decidió a transferir recursos, esos mismos que primero llegan a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Y así, de un momento a otro cambiaron las expresiones de los rostros de Maestros y Maestras, de trabajadores administrativos; de una molestia total, a una resignación pero con un “luego nos vemos”.

Seguramente esa será la segunda parte de la lucha, de la historia. Los Profes y trabajadores difícilmente confiarán en sus dirigentes, y en especial del líder del SPAUAN, Carlos Muñoz y del Rector, Ignacio Peña González; saben que no tienen el carácter, la firmeza que se ocupa para defender los intereses de sus representados, lo han confirmado una y otra vez.

Lo que sigue será tarea de bisturí. Lo que sigue es hacer bien las cosas, hacer lo necesario para acomodar lo desordenado al interior de la UAN, y entre otras urgencias, hacer a un lado lo que estorba, lo que no sirve.

EL PROBLEMA, DE FONDO

Ayer al mediodía en conferencia de prensa el Fiscal, Petronilo Díaz Ponce Medrano ofreció una conferencia de prensa que tuvo un solo objetivo: deslindar al actual gobierno de los más de 30 cadáveres que se desenterraron de una fosa clandestina en un cañaveral del municipio de Xalisco.

Dijo que los cuerpos tenían más de seis meses bajo tierra, por lo que la responsabilidad era del anterior gobierno encabezado por Roberto Sandoval y Edgar Veytia. Aunque claro, eso pocos periodistas lo creyeron.

Pero bueno, aquí no se trata de cuándo, si un día antes o un día después del cambio del sexenio se enterraron los cadáveres, aquí lo que importa es resolver el problema de fondo, y hasta donde se sabe porque así lo indican las estadísticas, la Secretaría de Seguridad Pública del Nayarit ha fracasado en su desempeño.

Aquí, propios y extraños saben que las ejecuciones, los “levantones”, las desapariciones, las narcofosas, los mutilados, los descabezados han sido tema común en esta nueva administración cuatrienial, y que, se tiene la justificada percepción que no se auguran mejores tiempos para que la desatada violencia se reduzca.

Lo que importa es hacer frente a la realidad y no buscar como Pilatos –lavarse las manos-. Ya se sabe de los excesos del pasado sexenio, pero también de la obligación que el actual gobierno tiene con quienes por él votaron en el pasado proceso eleccionario.

Lo que debe hacerse es aplicarse para combatir al narco y revertir todos los daños sociales que éstos generan. Qué importa que los cadáveres sean de este o del pasado sexenio.

COTIDIANAS

Lo que en este mismo espacio se había adelantado: Ivideliza Reyes Hernández será la Candidata a Diputada Federal por este Segundo Distrito que tiene como sede la capital nayarita. La ex Alcaldesa de La Yesca será la abanderada de la alianza de partidos PAN-PRD y Movimiento Ciudadano; por cierto, Ivideliza es una propuesta del partido naranja. Así pues, a bailar….Ayer con bombo y platillo se anunció la inauguración de la tienda de Bodega Aurrera en el puerto de San Blas, comercio que dará 41 empleos mal pagados, y que de manera natural será la responsable del cierre de decenas de pequeños negocios familiares. Así sucedió en la capital del Estado, y bueno, en San Blas será peor, y si no lo cree, al tiempo….Ayer medios nacionales dieron a conocer resultados de prestigiosas empresas encuestadoras en donde siguen dando como puntero a Andrés Manuel López Obrador, seguido de Ricardo Anaya, y en un cercano tercer lugar a José Antonio Meade. Lo recomendable es que nadie se asuste, que nadie se alegre. En la elección no se va la vida….BROCHE POLÍTICO: Antes, cobrar era día de campo, en el campus de la UAN.