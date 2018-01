LAMENTABLE DECLARACIÓN

El llamar escoria, gente vividora del presupuesto a un líder sindical por parte del Gobernador a todas luces es un error, una lamentable reacción que no debe repetirse. Lo anterior se comenta por la desafortunada declaración que Echevarría García hizo en contra del dirigente sindical de los trabajadores del Sector Salud del Gobierno del Estado.

Alguien le informó al mandatario que todo estaba bien en la Secretaría de Salud, que a todos se les pagaba en forma y fondo, que no existía razón alguna para la manifestación del pasado viernes frente a Palacio de Gobierno.

Sin embargo la realidad es otra; en la Secretaría de Salud existen deficiencias de los encargados de cubrir además de salarios otras conquistas sindicales. Al interior de la SSN todos los días existe manifiesta inconformidad porque a sectores de trabajadores no les pagan o les pagan incompleto.

Por eso la movilización estatal, por eso la combativa participación de la clase trabajadora; Ya no quieren andar mendingando para que les paguen lo que es una obligación constitucional.

Y el Gobernador tiene el deber de informarse bien, de no solapar funcionarios ineficaces, funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades, esos que lo desinforman.

Y más, conveniente sería pedir disculpas por las erradas expresiones, esas que no tienen razón de ser, y más cuando a quien agrede son a cientos de trabajadores que todos los días laboran bajo presión y en condiciones lamentables en los hospitales, clínicas y centros de salud del Gobierno estatal.

¿HAY CLASES EN LA UAN?

La gente común y corriente, la que todos los días vive al día y al pendiente que el Presidente Peña Nieto aumente la gasolina o el gas doméstico, esa misma tampoco sabe si en la Universidad Autónoma de Nayarit hay o no clases, si manda o no a sus hijos a las prepas o a las facultades.

Es más, si habrá clases hoy lunes, tampoco saben los Maestros, y es que, el desorden, la desinformación es tal que los propios catedráticos que este lunes estarán en sus centros de trabajo, pero para saber si van a dar o no clases.

La autoridad, la desacreditada rectoría dice que hoy lunes se reanudan las clases, y lo mismo repite la también desacreditada dirigencia de los Profes; pero al mismo tiempo corre la voz que habrá paro, que los Maestros van a exigir que les paguen, y otros dicen que el paro será de “brazos caídos”.

En fin, lo cierto es que en la Máxima Casa de Estudios nadie sabe si habrá o no clases, y obvio, los alumnos, los casi 25 mil jóvenes inscritos en prepas y facultades están desorientados. Los casi 25 mil alumnos quieren, exigen que les digan si siguen de vacaciones o regresan a las aulas.

COTIDIANAS

Entre la clase política del Partido Revolucionario Institucional se da como un hecho que los Candidatos a Senadores de la República será el ex líder magisterial, Gerardo Montenegro Ibarra y la actual Diputada Federal, Jasmín Bugarín. Dicen que la fórmula mencionada garantiza el triunfo en las urnas electorales….Quien ya dio a conocer a su grupo político su decisión de ser la Candidata de la alianza entre panistas, perredistas y Movimiento Territorial para Diputada Federal por el primer distrito es la ex Alcaldesa de la Yesca, Ivideliza Reyes Hernández, y bueno, aquí sin duda alguna Ivideliza será la Candidata a vencer….BROCHE POLÍTICO: En Nayarit el horno no está para bollos, y menos para echarle más leña al fogón.