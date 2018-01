HECHOS, NO PALABRAS

Más de 400 carpetas de investigación están en proceso en contra del ex gobernante, Roberto Sandoval y de sus más cercanos colaboradores. Eso lo declaró el Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano a un diario de circulación nacional.

Es sin duda una buena noticia, pero mejor sería que se dieran prisa en hacerlas efectivas, en buscar las fórmulas legales para que la aplicación de la Ley en este caso sea como debe ser: pronta y expedita.

Ya alrededor de cuatro meses de este gobierno cuatrienial y es fecha que públicamente por parte de la autoridad local no se le toca a Roberto Sandoval ni con el pétalo de una rosa, y claro, eso despierta las justificadas sospechas, que no son otras más que, el ex gobernador y el actual pactaron algún acuerdo político para hacer perder al PRI y a su Candidato, Manuel Cota.

Sin embargo, las declaraciones del funcionario que ahora ocupa la silla de Edgar Veytia, se dan en el sentido que se quiere acabar con ese incesante y hasta justificado rumor; ahora, de acelerar el Juicio Político por parte del Congreso del Estado y de darle seguimiento a estas más de 400 carpetas de investigación, se tendría como resultado acabar con el rumor que Toño Junior ande solapando las raterías y abusos del ex gobernante, Roberto Sandoval.

Pero, aquí no solo la justicia local tiene la obligación y responsabilidad de actuar en contra de los corruptos del pasado sexenio, de igual manera deben hacerlo quienes dirigen a la Procuraduría General de Justicia, esa dependencia federal, que igual, sigue sin tocar ni con el pétalo de una rosa al ex Gobernador local.

TODOS A LA CDMX

Desde el primer día que asumieron el compromiso de atender a los Ayuntamientos, casi todos los Presidentes Municipales volvieron sus ojos al centro del país, a la Ciudad de México, allá en donde se concentran las oficinas centrales del Gobierno de la República, allá en donde todo se resuelve, o sino por lo menos se intenta conseguir.

Son constantes las visitas a esa ciudad campeona mundial del smog de los Alcaldes de Tepic, Bahía de Banderas y Compostela, principalmente, y es que, ellos saben en donde anidan las huilotas, ellos saben que es allá en donde se reparte el pastel presupuestario, y claro, casi siempre se hacen acompañar de Senadores o Diputados.

Y por cierto, estos últimos días se anunció el activismo de gestión de obras y recursos por parte del Gobernador, Antonio Echevarría García. Estuvo en las oficinas de varias Secretarías de Estado en donde, -informa la oficina de prensa del Estado- pidió el apoyo de las autoridades correspondientes para disminuir la violencia en Nayarit; de igual forma que solicitó el apoyo financiero para sacar del atolladero a nuestra Máxima Casa de Estudios, pero también pidió mayor inversión de infraestructura carretera, entre otras gestiones.

COTIDIANAS

De moda está rafagear e incendiar casas de la gente de Edgar Veytía, específicamente la del Comandante Valdivia, pero también dejar mensajes en donde el crimen organizado reta a resolver sus diferencias a través de las balas y los cañonazos. Esta es la realidad que se vive en estas tierras de Nervo y Baca Calderón, y todo esto sucede mientras el encargado de la seguridad de los nayaritas, Javier Herrera Valles sigue sin dar el ancho, aunque ahora, por lo menos ya da la cara…. La solidaridad gremial no se ha hecho esperar a favor del reconocido periodista, Héctor Gamboa Soto, a quien le fue bloqueada su cuenta de Facebook por manos que seguramente intentan censurar su labor como crítico del gobierno. Esperemos que estos intentos retrógradas y vergonzantes no se repitan con otros comunicadores…. BROCHE POLÍTICO: Si la montaña no viene a mí, yo voy a la CDMX. Eso seguramente piensan los gobernantes locales.