LOS PREDESTAPES EN EL PRI

Todo se dio tal y como lo marcó la convocatoria que emitió el PRI para el pre registro de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales; sábado y domingo fue el registro de solo 14 aspirantes, y el gran ausente, Gerardo Montenegro Ibarra.

El Auditorio del edificio Tricolor fue armado para esperar a los priístas que papeles en mano decían la palabra mágica “quiero”, y efectivamente, 14 entregaron sus documentos, y algunos hasta discursos expresaron ante el respetable que todo lo miraban con asombrado morbo.

Son éstos los tiempos que la Ley marca y que los partidos políticos acatan porque así debe ser. Son los tiempos de registros de los que aspiran, pero se sabe, y con total certeza que no solo es aspirar sino estar bien apalancados, bien amacizados, con buenos padrinos políticos.

Y así, con total respaldo arribó la guapísima, Jasmín Bugarín, la oriunda del municipio ser la Candidata a Senadora como primera fórmula, lo que prácticamente la convierte en futura Senadora de la República, y como compañero de fórmula lleva al joven santiaguense, Manuel Narváez Navarro, el popular Boras.

Y Jorge Vallarta seguramente será el Candidato a Diputado Federal por el Primer Distrito, que comprenden los municipios de la zona norte de la entidad; por el Segundo todo apunta para que Sofía Bautista, la ex Diputada local ocupe la candidatura para la legislatura federal, y por el tercero puntea Citlali Huerta, aunque en éste último distrito electoral federal podría haber sorpresas de último momento.

GERARDO EL GRAN AUSENTE

Sin duda alguna, Gerardo Montenegro Ibarra fue el gran ausente en este pre registro Tricolor; en vano fue el llamado público que le hizo el líder estatal de la CNOP, Luis Alberto Acebo Gutiérrez para que se registrara como aspirante.

No se sabe con certeza la razón por la cual el ex líder magisterial, ex Diputado Federal y ex Senador de la República y uno de los priístas con mejor estructura política se negó a presentar su registro.

Seguramente el político de Ixtlán del Río sabedor de este tipo de circos de tres pistas, optó por no prestarse a un juego que no le iba a favorecer; seguramente en el centro del país, allá en donde todo se arregla, todo se negocia, supo que nada tenía que hacer, que la coyuntura política no le favorecía para lograr sus justificadas aspiraciones.

Y lo que viene ya se sabe: el sector magisterial que controla la familia Montenegro no hará campaña a favor del PRI y de sus Candidatos.

Así pues, se puede adelantar que los abanderados Tricolores sudarán la gota gorda, y bien podrían ocupar un honroso tercer lugar el día que se cuenten los votos, es decir, la tarde-noche de la jornada eleccionaria.

COTIDIANAS

Hoy a las cinco de la tarde estará en la Concha Acústica de la Loma de Tepic el Candidato a la Presidencia de la República por el partido Morena, Andrés Manuel López Obrador. Viene a hacer campaña política y seguramente a ratificar la razón por la cual es el puntero en las intenciones del voto para ganar la Presidencia de México. En el acto estarán presentes los firmes Candidatos, destacando la del Doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero quien irá como Candidato a Senador….Y ayer el tradicional desayuno del 20 de febrero, y ayer como hace 20 años la familia Echevarría convocó a sus seguidores y su discurso no varió. Fue contundente el Gobernador cuando aseguró que meterá a la cárcel a los corruptos. Y bueno, eso espera la gente que votó por él….BROCHE POLÍTICO: Sin duda un error garrafal del PRI haber dejado fuera de loa contienda a Gerardo Montenegro. Sino lo cree, al tiempo.