DESPACITO, PERO AVANZA

La grilla electoral al interior de los partidos políticos van cumpliendo con sus tiempos y sus ritmos, y desde luego, con sus estrategias propias de cada instituto político. Por lo menos las tres principales fuerzas electorales coaligadas ya tienen a los virtuales Candidatos a Senadores de la República.

Así, el Partido Acción Nacional tiene prácticamente “amarrados” para contender como Candidatos a Senadores al líder estatal Blanquiazul, Ramón Cambero Pérez y como compañera de fórmula a la ex Diputada local y Federal la perredista, Sonia Ibarra.

El partido Morena, ese mismo que anda volando alto luego de la visita que hace un par de días realizó por la capital nayarita el virtual Candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, llevará como abanderados a la cámara alta del Congreso de la Unión al Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, y como compañera de fórmula a una mujer que podría ser Karem Romero (esposa de Pavel Jarero) o la Segundo Lugar de Nuestra Belleza México, Geraldine Ponce. Aquí, cualquiera de las dos dará realce y belleza a la campaña del Doctor Navarro.

Por el Partido Revolucionario Institucional todo está decidido para que la Candidata a Senadora como primera fórmula sea otra belleza, la ex Diputada local y hasta hace unas semanas Diputada Federal, Jasmín Bugarín y como compañero de fórmula el santiaguense y líder del Movimiento Territorial en el Estado, Manuel Narváez Navarro, conocido popularmente como “El Boras”.

Así pues, ya todo está listo, puesto y dispuesto para que las alianzas partidistas y sus Candidatos a Senadores salgan a buscar el voto del respetable, y bueno, hay que decirlo, por lo menos en Nayarit la elección para Senadores y Diputados Federales se avizora parejera.

DE DIPUTADOS, TAMBIÉN

Pero también las Candidaturas a Diputados Federales inevitablemente se están resolviendo, y en el PRI fueron los primeros en abrir las cartas, es decir, en adelantar el “destape” de sus Candidatos a Legisladores Federales.

Así, en el Primer distrito el Candidato será Jorge “El Peque” Vallarta Trejo; en el Segundo Distrito será la ex Diputada local y lideresa universitaria, Sofía Bautista, y por el tercer estará abanderando al priísmo de los municipios sureños la experimentada dirigente agraria, Hilaria Domínguez Arvizu.

Las restantes coaliciones electorales están en eso, negociando quien, quienes serán sus Candidatos, aunque ya algunos están prácticamente palomeados como es el caso de la ex Alcaldesa de La Yesca, Ivideliza Reyes Hernández, quien irá como Candidata a Diputada Federal por el Segundo Distrito teniendo el respaldo del PAN, del PRD y del partido Movimiento Ciudadano que es el partido que la propone.

Otros que están casi “amarrados” son el ex Alcalde de Santiago, Pavel Jarero Velázquez, quien iría por Morena por el Primer distrito federal; mientras, por la alianza PAN-PRD por el Tercer Distrito todo hace afirmar que el Candidato será el dos veces ex Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua Salazar.

Pero bueno, todo es cuestión de esperar tan solo unos días más para entonces conocer quiénes serán los Candidatos a Senadores y Diputados Federales de todas las alianzas partidarias. Qué tanto es tantito.

COTIDIANAS

Hasta el momento es una incógnita el cómo va a reaccionar el magisterio mayoritariamente organizado de Nayarit una vez que, Gerardo Montenegro, su propuesta fue rechazada de manera dura, tajante por quienes dirigen al Tricolor. No se olvide que la corriente magisterial afín a Liberato y Gerardo Montenegro mantiene una estructura a prueba de todo embate político….Porque, en donde un fuerte sector de los Maestros se retiró del PRI fue en la Sección 49, ahí en donde dos de sus más destacados e influyentes líderes se fueron de manera abierta y pública a Morena, nos referimos a Miguel Ángel Mu Rivera y Mirna Manjarrez, ambos ex Diputados y ex dirigentes de la Sección 49 de Maestros….Y hoy por la tarde la “Caravana de la Dignidad” comandada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral estará en la capital nayarita para seguir con su peregrinar y exigencia para que el Gobierno de Peña Nieto les entregue cientos de millones de pesos que les viene escamoteando a través de la Secretaría de Hacienda. Se antoja pues que la grilla hoy por la tarde será candente….BROCHE POLÍTICO: Cuestión de días, pero, el velo del misterio está a punto de descorrerse en su totalidad.