SE ARMAN PAN-PRD-MC

Todo es cuestión de días para que se den a conocer oficialmente los nombres de los Candidatos a Diputados Federales y Senadores que en Nayarit habrán de representar en la venidera justa eleccionaria a la alianza partidista que conforman el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano.

Las negociaciones entre las cúpulas partidarias están tan avanzadas que ya decidieron la repartición de las citadas Candidaturas; así, para el PAN corresponderá llevar como Candidato de la Primera Fórmula para Senador al actual líder estatal Blanquiazul, Ramón Cambero Pérez, y segunda en la fórmula a la perredista a la ex Diputada Federal y local, Sonia Ibarra.

En el Primer Distrito Candidato a Diputado Federal será el militante del partido del Sol Azteca, Pablo Estrada, reconocido luchador social del municipio de Santiago; por el Segundo Distrito está firme la Candidatura de la ex alcaldesa de La Yesca y ex Candidata a Presidenta Municipal de Tepic, Ivideliza Reyes Hernández, está será una propuesta del partido Movimiento Ciudadano.

El Tercer Distrito Electoral Federal será para el PAN, y el abanderado será el dos veces ex Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua Salazar.

Así pues, en la alianza entre panistas, perredistas y Movimiento Ciudadano ya todo está debidamente cocinado, y cabe decir que las negociaciones se llevaron a cabo utilizando el elemental sentido común, es decir, respetando las reglas del juego, y dando a cada partido lo que por derecho les corresponde.

¿RECIBIÓ LO QUE SE MERECE?

Todavía se recuerda a Pavel Jarero cuando Presidente Municipal de Santiago, cuando tenía en contra el odio y el rencor del ex Gobernador, Roberto Sandoval, ese mismo que le escamoteó todo el respaldo económico, y todo con el objetivo que fracasara en su gestión como Alcalde.

Desde el centro del país, Guadalupe Acosta Naranjo, líder nacional del PAN y Rodrigo González Barrios, Diputado Federal perredista fueron solidarios con el Alcalde Pavel; le consiguieron recursos extraordinarios, apoyos de programas institucionales, y es que, de lo que se trataba era que el gobierno emanado del PRD hiciera el mejor papel posible.

Fueron tiempos sin duda difíciles para Pavel Jarero, pero también de actos inexplicables, absurdos, como el haber traicionado a quienes le tendieron la mano, a quienes no lo dejaron morir solo: a Naranjo y a Rodrigo.

La historia es por muchos conocida; Pavel iba en primer lugar como Candidato Plurinominal a Diputado local, y al ganar la elección como Legislador local de mayoría relativa, de inmediato renunció al triunfo para él entrar como Plurinominal y un incondicional llegara al Congreso del Estado como Diputado suplente.

Lo que hizo fue un acto de vil agandalle político, de buscar ser el líder de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso, que al final de cuentas no logró. Sin embargo esta acción dejó heridas sin cerrar, y finalmente renunció al PRD y se alisto en las filas del partido Morena, ese mismo cuyo dueño absoluto es Andrés Manuel López Obrador, el puntero en las preferencias electorales para ganar la Presidencia de la República.

Y hace apenas unos días la Comisión de Honor y Justicia del CEN de Morena le suspendió sus derechos partidistas por un año, razón por la cual no podrá ser Candidato a Diputado Federal por el Primer Distrito como era su intención.

Así pues, prácticamente de la noche a la mañana, Pavel Jarero recibe un real y verdadero balde de agua fría en sus aspiraciones políticas. A lo mejor solo está recibiendo lo que se merece.

COTIDIANAS

Sin duda, taquillero para los periodistas es el Presidente del Congreso del Estado, Polo Domínguez. No existe un solo acto público en donde no sea abordado por los tunde-computadoras para la entrevista, casi siempre “banqueteras”. Y las preguntas son de todo tipo y en todas direcciones, de todos los temas de moda. Ayer hasta le preguntaron sobre la huelga de las Universidades Tecnológicas de Santiago y Bahía de Banderas, y ahí respondió: pregúnteles a los Rectores de las UT….El que en estos momentos nada de muertito es el ex otrora poderoso e influyente líder estatal del PRI, nos referimos a Sam Bigotes, el actual líder de los Diputados del PRI en el Congreso local. Ese sujeto de caricatura debe ser removido del cargo, nomás por traidor y chaquetero….BROCHE POLÍTICO: En el partido Morena sigue la puja por las Candidaturas. Nadie quiere ceder.