SE CALIENTA LA GRILLA AQUÍ

Conformen transcurren los días y se acerca la hora del inicio formal de las campañas políticas, en Nayarit el activismo político-electoral se calienta, sube de tono, y todos los días andan muy activos quienes buscan ser Candidatos a Diputados y Senadores, y otros que ya tienen las candidaturas en las manos buscan ganar la elección.

Ayer, quienes están abanderando la alianza electoral que encabeza el Partido Revolucionario Institucional hicieron un recorrido en la capital nayarita en donde fueron recibidos por las dirigencias de los tres sectores del Tricolor, es decir, por la CTM, la CNC y la CNOP.

Ahí, como es tradicional les fueron reconocidas sus virtudes y capacidades, y se les aseguró el total y pleno respeto a sus aspiraciones políticas. Así les dijeron que el día de la elección saldrán todos a votar a favor de los Candidatos priístas.

Por su parte, los panistas ayer votaron por Ricardo Anaya para que fuera oficialmente su Candidato a la Presidencia de la República. En Tepic y todo Nayarit, y por supuesto, en todo el país, se instalaron casillas para que la militancia depositara su voto a favor de Anaya.

Hasta el mandatario local, Antonio Echevarría García se presentó a depositar su voto en su calidad de simpatizante de Acción Nacional, partido en donde su progenitora es Senadora de la República, la señora, Martha Elena García. Por cierto, el gobernante aseguró que no hará campaña política a favor de ningún Candidato, que será imparcial, que se dedicará a gobernar para todos. Eso dijo.

LOS MORENOS NO SE DUERMEN

En donde existe una justificada euforia porque su Candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador es casi seguro el próximo Presidente del país, es entre los líderes, militantes y simpatizantes del partido Morena de esta entidad de la República Mexicana.

Aquí los morenistas trabajan a marchas forzadas para elegir a sus Candidatos, bajo el entendido que el único “amarrado” es el Doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien será el Candidato a Senador. La segunda fórmula que acompañará al Doctor Navarro se la están disputando las ex Presidentas Municipales de Tepic, MarÍa Eugenia Jiménez y Cora Cecilio Pineda Alonso, pero también la busca Nuestra Belleza Nayarit de hace algunos años, Karem Romero.

En el Primer Distrito el partido Morena tiene como aspirantes a dos ex Diputados locales priístas, se trata de Martín González Cosio y Lucas Vallarta Chan, éste último santiaguense se le ubica como el más perfilado para ganar la candidatura.

Por el Segundo Distrito que tiene como sede la capital nayarita, al parecer la propuesta única es Margoth Pineda, hija del ex líder de la CTM y actual dirigente de la CGT, Fidel Pineda Valdez. El Tercer Distrito prácticamente está amarrado para la oriunda de Amatlán de Cañas, Mirta Villalvazo.

Así pues, todas las alianzas partidarias andan acelerando el paso, y ya veremos de qué cuero saldrán más correas.

COTIDIANAS

Al interior del Partido Revolucionario Institucional existe la justificada incertidumbre de, para dónde va a arrancar Efraín “el gallo” Arellano, una vez que no obtuvo la candidatura a Senador de la República por el partido fundado por Plutarco Elías Calles. Como se sabe, “el gallo” en la pasada elección apoyó a su hermano para que ganara la Presidencia Municipal de Acaponeta, que compitió bajo las siglas del partido Morena. Ahora, todo hace parecer que otra vez, que una vez más “el gallo” le jugará las contras al PRI….Y ya que hablamos del PRI, diremos que entre su dirigencia y clase política se tiene la interrogante, ¿en dónde anda la Candidata a Diputada Federal por el Tercer Distrito, Hilaria Domínguez Arvizu?. Dicen los que saben que le hablan que se presente a los actos políticos y no contesta, y nadie sabe en dónde anda. Algo no checa, dicen los contadores….Por cierto, ayer fueron designados por votación directa y democrática, Alejandro Duarte y Andrea Navarro como Delegados a la Convención Nacional de Morena que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero en la Ciudad de México, Convención en donde habrán de designar oficialmente como Candidato de Morena a la Presidencia de la República al tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador….BROCHE POLÍTICO: Una pregunta, ¿quién dijo que lo importante es el mono, no el partido?.