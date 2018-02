LOS PRIÍSTAS, DESORIENTADOS

Cuando todo marchaba más o menos con normalidad, cuando parecía que el parto Tricolor se daba en las mejores condiciones, y con un futuro altamente confiable, de la noche a la mañana todo el circo se vino abajo, todo se fue al caño.

Efectivamente, bastó que en la ciudad de México, allá en donde viven los que mandan en el PRI, con un simple plumazo echaron abajo todo un proceso de elección de Candidatos a Senadores y Diputados Federales; así, de un momento a otro, cesan a un Candidato, y dejan a un Distrito Electoral Federal sin abanderado, y con ello crean el caos, la confusión.

Jorge “el peque” Vallarta ya no es Candidato del Primer Distrito, su lugar lo ocupa Hilaria Domínguez Arvizu, quien estaba apuntada para el Tercer Distrito, mismo distrito que se quedó acéfalo.

Es natural adelantar que estos errores se pagarán el día en que se cuenten los votos. Seremos testigos de cómo a los Candidatos del Revolucionario Institucional les irá como en feria para gusto y felicidad de sus adversarios, quienes están a la espera de recoger los garrafales errores del partidazo, el otrora invencible.

PAN-PRD Y MORENA, EN ESPERA

Pero, mientras en el PRI andan en verdadera cena de negros, algo parecido, pero con menos estridencias se vive entre quienes dirigen las alianzas electorales que conforman Morena y el PAN-PRD.

En el Partido Morena es fecha que no se ponen de acuerdo, que sigue la puja para alcanzar las candidaturas a los cargos federales. Gente que sabe de estos asuntos confirmó que solamente el Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero es el amarrado como Candidato a Senador, pero irá segundo en la fórmula, porque el primer lugar está reservado para una mujer.

Esto último seguramente es lo que mantiene en la férrea pelea a mujeres que buscan ser Candidatas a Senadoras; no debe olvidarse que en la lucha están las ex Alcaldesas del municipio de Tepic, María Eugenia Jiménez Valenzuela y Cora Cecilia Pinedo Alonso, además de Karem Romero, ex Nuestra Belleza Nayarit, hace ya algunos años.

Pero también en los Distritos Electorales nada se define, en ninguno de los tres que le corresponden a Nayarit existen Candidatos firmes, todos andan en la cuerda floja, andan buscando el apoyo del centro del país, allá en donde se definen las candidaturas.

Sin embargo, para la buena fortuna de priístas y de morenos, en la alianza PAN-PRD la lucha por las candidaturas es similar: no se han puesto de acuerdo.

Aquí, el único firme es el dirigente estatal, Ramón Cambero Pérez como Candidato a Senador, pero, se comenta entre los propios panistas que no quiere la candidatura, y tiene razón, Cambero sabe que la alianza que lo postula podría quedar en el tercer lugar, por debajo de Morena y el PRI, y todo porque el actual gobierno estatal no ha cumplido con lo que prometió cuando buscaba los votos del electorado.

COTIDIANAS

El Presidente Municipal de Santiago, Rodrigo Ramírez Mojarro es casi un hecho que no dará los resultados que esperan quienes por él votaron. Este servidor público que dicho sea de paso tiene en su haber varias denuncias penales por presuntos delitos de fraude, una vez que ganó la elección se le subió la prepotencia y soberbia; cuentan que sin medir consecuencias le negó algunos favores personales que le pidió el Gobernador, Antonio Echevarría García. Y bueno, estos errores se pagan y con fuertes intereses, pero, serán en contra de los santiaguenses. Lástima….Carmina Regalado es una Maestra que vive en el municipio de Bahía de Banderas, y conviene no olvidar su nombre. Carmina Regalado será los próximos tres años Diputada Federal por el partido Morena. Ella participando en la tombola quedó en el Quinto lugar en la lista de Candidatos Plurinominales de esta circunscripción federal electoral. Cosas de la vida….BROCHE POLÍTICO: Los desgarriates al rojo-vivo en las alianzas electorales. Que Dios los agarre confesados.