Y A ROBERTO, ¿CUÁNDO?

Ya pasaron dos semanas desde que la Fiscalía General del Estado comandada por Petronilo Díaz Ponce Medrano haciendo uso de sus facultades aseguró 14 propiedades cuyos dueños son el ex Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar y el prestamista, de nombre Miltón, a ambos se les acusa de haberse robado cientos de millones de pesos.

Pero aquí la pregunta obligada es, y a Roberto Sandoval Castañeda, el ex gobernador de Nayarit, ¿para cuándo le será aplicada la Ley?. Y la respuesta no podría ser más incierta, y es que, no se ve por donde ni mucho menos cuando el gobierno estatal se decidirá a sentarlo en el banquillo de los acusados.

Seguramente que el ex mandatario local tiene muchos bienes para asegurar, como son la Fundación Rie, los ranchos El Sueño de Aután, municipio de San Blas, otro rancho ubicado en El Cuarenteño, otro más en La Cantera, zona urbana de la capital nayarita. Otro rancho más ubicado en Tierras Coloradas de Acaponeta, y una decena más regados por todos los municipios de la entidad y otros fuera de la entidad.

Pero también tiene casas que la Fiscalía con la mano en la cintura pudiera asegurar, para que este pillo en huida pague por los desmanes cometidos a lo largo de todo un sexenio, y entre otros están residencias, terrenos y un sinfín de bienes que acumuló nomás porque Roberto Sandoval salió duro para robar sin el menor rubor alguno.

Pero bueno, ya veremos hasta cuando el Fiscal se atreverá a cumplir con su responsabilidad, que no es otra más que velar por la seguridad de los nayaritas, pero también el de llevar a la cárcel a todos los ex funcionarios que le dieron duro al acto de quedarse con el dinero ajeno. Ya veremos hasta cuándo.

“PALO” A LA JUSTICIA FEDERAL



Algo grave se viene dando en el Municipio de Compostela, ahí en donde la Presidenta Municipal, Gloria Núñez de la manera más absurda e incomprensible se ha venido pasando por el famosísimo arco del triunfo un ordenamiento federal.

Resulta que Roberto Ortíz Madrid, hotelero de la playa Rincón de Guayabitos obtuvo un amparo federal para construir una barda en su hotel “Vacacional Titos”, construcción que le fue suspendida por elementos de la Policía Municipal, sin más explicación, que la prepotencia y soberbia de las autoridades municipales.

El hotelero, víctima de los abusos de poder ha buscado el respaldo de las autoridades de la justicia nayarita y de nada le han valido los recursos que ha realizado. Se ha topado con pared.

Aquí, lo que se busca es que la Justicia Federal haga entrar al orden y a la legalidad a la Alcaldesa Gloria Núñez, y de no atender los ordenamientos federales se haga cumplir lo que establece la Ley: el cese de la Presidenta Municipal.

De no ser así, entonces tendremos que aceptar que la Justicia Federal está sometida a los intereses de quienes en sus municipios se sienten los dueños de vidas, honras y haciendas. Sobre esto estaremos atentos.

COTIDIANAS

Será este martes desde tempranas horas cuando Maestros y Trabajadores de la Universidad Tecnológica de la Costa regresen a clases después de haber sostenido una huelga por espacio de dos semanas. Llegaron a un arreglo con las autoridades, es decir, en cuando lleguen los recursos federales a la institución les pagarán sus demandas a la clase trabajadora. Se estima que también la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas se arreglará con la parte patronal. Ya veremos si así es….Jorge Vallarta tiene dos opciones a realizar, la primera, judicializar el arrebato ilegal y arbitrario de que fue objeto por parte de la dirigencia nacional del PRI de la Candidatura a Diputado Federal por el Primer Distrito, y la segunda, aceptar ser Candidato a Legislador Federal del Tercer Distrito. Así las cosas….BROCHE POLÍTICO: No se hagan bolas, primero que caiga Roberto y después los “charalillos”.