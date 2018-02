EL JUICIO CONTRA RSC VA

Prácticamente la totalidad de Diputados del Congreso del Estado estuvieron a favor de hacer efectiva la petición de Juicio Político en contra del ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda; Casi todos votaron a favor, otros más se abstuvieron y solo uno votó en contra.

No había ni que discutir. Lo que sigue es crear la Comisión del Gran Jurado, ese mismo que tendrá la responsabilidad de analizar todas las pruebas que se presenten y mandar llamar a quien consideren conveniente para en breve plazo de tiempo dar un dictamen, que de ser en contra del ex gobernante solo podrán los Diputados inhabilitarlo por un espacio de tiempo para que no pueda ocupar cargos públicos ni de representación popular.

Pero esa decisión tendrá seguramente resultados favorables para que, por fin los encargados de la justicia en Nayarit dejen de hacerle al famoso Tio Lolo y se den a la tarea de hacer valer la justicia en contra del ex mandatario local, ese mismo que cuando entró a Palacio de Gobierno andaba en la pobreza y cuando salió resultó ser uno de los nayaritas más acaudalados, sin antes ser dueño de una empresa o sacarse la lotería.

En lo que respecta a los Magistrados de la Justicia Administrativa, esta exigencia de Juicio Político no va a prosperar, y así será porque las leyes son claras y son contundentes cuando establecen que los Legisladores no están en facultades para instaurarles

Juicios Políticos y menos imponerles sanciones.

CANDIDATURAS EN VEREMOS

Y siguen las luchas internas para decidir quién, quienes serán los Candidatos a Diputados Federales y Senadores que en Nayarit disputarán la elección del primer domingo de julio; solo existen “amarrados” los Candidatos del PRI a Senador de la República, Jasmín Bugarín y Manuel Narváez Navarro y la Candidata a Diputada Federal por el Segundo Distrito, Sofía Bautista.

De ahí en fuera nadie está firme, y es que, Hilaria Domínguez Arvizu no puede cantar victoria como abanderada a Legisladora Federal por el Primer Distrito, y todo porque, Jorge Vallarta impugnó su designación, bajo el argumento que se violentó la Ley Electoral local, y el Tercer Distrito igual, está en veremos.

En el Partido Acción Nacional no cantan mal las rancheras, ahí, el “amarrado” a la candidatura para Senador, Ramón Cambero finalmente no aceptó, y lo hizo por dos razones, la primera porque sabía que estaba en riesgo de perder la elección, y la segunda porque allá en el centro del país agandalló una Diputación Federal por el sistema de las Plurinominales, es decir, obtuvo una Diputación de regalo.

Aquí, en la alianza partidaria de panistas, perredistas y del Movimiento Ciudadano, al parecer la primera en la fórmula como Candidata a Senadora será la actual Titular de la Educación en Nayarit, Margaret Moller, aunque no se descarta que ocupe ese lugar Guadalupe Acosta Naranjo, ex dirigente nacional del PRD

Y en la alianza que encabeza el partido Morena, ya es un hecho que el Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero irá como Candidato a Senador como segundo en la fórmula, y la primera ya se la disputan las ex Alcaldesas del municipio de Tepic, Cora Cecilia Pinedo Alonso y María Eugenia Jiménez, aunque todo indica que la delantera la lleva la Maestra Cora Cecilia.

COTIDIANAS

En breve los Diputados del Congreso del Estado mediante una terna, seguramente aprobada desde el Poder Ejecutivo darán a conocer el nombre del nuevo titular del Instituto de Transparencia de Nayarit. Ayer los Legisladores recibieron a quienes se apuntaron, y destaca la presencia de Pablo Montoya de la Rosa, ex Tesorero del Municipio de Tepic, ex Oficial Mayor del Congreso del Estado, ex Secretario de Planeación del Gobierno del Estado y ex Diputado local entre otros importantes cargos del nivel federal. Sin duda un excelente servidor público que goza de fama de honesto y eficiente. De ese tipo de profesionistas se debe rodear el que ahora maneja las riendas de la entidad….En MORENA el ambiente es de triunfo. Ayer así se observó durante la conferencia de prensa del ex Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Todo era risas, festines y caras esperanzadoras….BROCHE POLÍTICO: Que nadie se desespere, el telón del misterio se descorrerá de un momento a otro.