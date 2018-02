SE ACOMODAN LAS CALABAZAS

Pasan los días y el velo del misterio se viene descorriendo; ya se observan de cómo se resuelven algunas candidaturas para Nayarit, en especial en lo referente a las Candidaturas Plurinominales para Diputados Federales.

De entrada, la todavía Senadora de la República, Martha Elena García será otra vez Diputada Federal. Resulta que su partido, el PAN la incluyó en la lista de como Candidata Plurinominal de esta circunscripción federal en el número tres de la lista, lo que le asegura su arribo a la cámara baja del Congreso de la Unión.

En el sexto lugar en la lista de Candidatos pluris a Diputado Federal por el PAN está Ramón Cambero Pérez, y aunque pareciera que está “amarrado” para llegar a San Lázaro, lo cierto es que no la tiene tan fácil, y más porque los Candidatos de Morena en esta venidera elección ganarán muchos cargos de elección popular por el sistema de las plurinominales.

En el Partido Revolucionario Institucional todo hace suponer que Candidato pluri para Legislador federal será el actual Senador de la República y ex Candidato a la gubernatura de la entidad, Manuel Cota Jiménez.

NARANJO CANDIDATO A SENADOR

El ex líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, es un hecho que participará como Candidato a Senador por la alianza partidaria conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Será compañero de fórmula de la Maestra Margaret Moller, todavía Titular de la Educación en la entidad.

No se conoce con certeza si el aguerrido Acosta Naranjo ocupará el primer o segundo lugar en la fórmula para Senador de la República, lo que sí es certero que dará la pelea con amplias posibilidades de ganar la elección el primer domingo de julio.

Como se sabe, la alianza entre panistas y perredistas y el Movimiento Ciudadano, por lo menos en Nayarit tendrá buenos Candidatos, como son el caso de Ivideliza Reyes Hernández quien irá como abanderada por el Segundo Distrito que tiene como sede la capital nayarita, y en el Tercer Distrito el Candidato firme es el dos veces ex Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua Salazar.

Así de arropados irán los Candidatos a Senadores de la alianza arriba citada.

LA ESPERANZA ES EL PEJE

Mientras las alianzas encabezadas por el PRI y el PAN le apuestan a sus Candidatos a Diputados Federales y Senadores, sus principales adversarios, los Candidatos del partido Morena le apuestan al arrastre de su Candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Aquí, los morenos ni sufren ni se acongojan, y están dispuestos a disciplinarse en caso de no acceder a las candidaturas.

Pese a todo la lucha interna sigue, y ya se habla que la pelea final para obtener la Candidatura como primera fórmula para Senadora de la República están entre la Maestra, Cora Cecilio Pinedo Alonso y la Nutrióloga, Verónica Becerra.

Mientras que, para el Primer Distrito el Candidato firme de Morena para Legislador Federal será el hasta hace menos de un año Diputado local priísta de apellido Cosio, y el nombre pocos lo recuerdan porque así de gris fue su trabajo como legislador en el congreso del Estado.

Por el Segundo Distrito la Candidata será una hija del ex líder de la CTM, Fidel Pineda, y por el Tercero poco se sabe, solo que será una mujer propuesta por el Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Así las cosas de la polaca moreniana.

COTIDIANAS

En 30 días los Diputados del Congreso local tendrán la decisión de aprobar o no el Juicio Político en contra del ex gobernante, Roberto Sandoval y otras pléyades de ex funcionarios. De ser afirmativo, se tiene por entendido que ya no podrá haber pretexto para que el actual Gobernador Antonio Echevarría García busque subir al banquillo de los acusados a Roberto Sandoval. Ya veremos….BROCHE POLÍTICO: Las alianzas quieren ganar, no improvisar.