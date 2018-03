SE HABÍAN TARDADO

Por fin el Gobernador del Estado a través de la Fiscalía General dieron el paso necesario, el que era un reclamo de decenas de miles de gentes que por él votaron para que arribara a la gubernatura local. Ayer se pegaron sellos en cinco propiedades del ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, con el objetivo de asegurarlas, mientras se continúan las indagaciones sobre el presunto delito de enriquecimiento “inexplicable”

Destaca la Fundación Rie, lugar cuyo costo es superior a los 100 millones de pesos; esa fundación consta de varias hectáreas y tiene una superficie construida a todo lujo, es más, quienes la conocen por dentro aseguran que es una propiedad más parecida a un narco que a un político.

Otra propiedad asegurada es el rancho ubicado en el ejido de La Cantera; ahí, dicen los que saben existían caballos españoles, cada uno de cientos de miles de dólares, y por esa razón contaba con clima artificial, y era en grande la atención que recibían esas riquezas de cuatro patas.

El Rancho El Sueño, ubicado en el ejido de Aután, municipio de San Blas, lugar en donde se construyó una laguna artificial de varios kilómetros de largo, así como instalaciones de lujo y una residencia en donde era adornada por todo tipo de excesos.

Luego, otro Rancho, ese ubicado en El Armadillo, lugar que se encuentra cerca del Libramiento de Tepic, así como una residencia en el lujoso fraccionamiento Bonaterra, esa propiedad está a nombre de la única hija del matrimonio Roberto Sandoval y Lilia López.

Claro que existen otros bienes inmuebles no solo en Nayarit –con prestanombres, claro- sino también en otros Estados del país, y lo que se percibe es que las investigaciones sobre las propiedades del ex Gobernador van muy adelantadas y no se duda que más temprano que tarde se den a conocer más inmuebles, lo que obligará a reconocer a propios y extraños que Roberto Sandoval salió bravísimo con las uñas.

Y LA PGR, ¿CUANDO?

Y bueno, la pregunta obligada es, Y hasta cuándo actuará la Procuraduría General de la República en contra de Roberto Sandoval?. Y que, se hace harto sospechoso que los que aplican la Ley en el ámbito federal le sigan haciendo al famoso Tio Lolo, en este documentado tema de la corrupción del ex Gobernador nayarita.

Las denuncias presentadas ante la PGR existen, y fueron realizadas por la Comisión de la Verdad que lidera Rodrigo González Barrios. Presentaron las denuncias, pero también pruebas que confirman que la riqueza del ex mandatario solo pudo ser posible con dinero de dudosa procedencia –leáse del narcotráfico- o del dinero público, lo cual en ambos casos son delitos que se persiguen por la Ley.

Aquí sería conveniente que la propia Comisión de la Verdad saliera a las calles a exigir que actúe la PGR, que el gobierno de Enrique Peña Nieto se deje de proteger a este presunto delincuente que robó a dos manos nomás nueve años. Ya veremos qué pasa.

COTIDIANAS

El aseguramiento de las propiedades de Roberto Sandoval pareciera que son actos electoreros, eso parece, sin embargo debemos creer que no es así. Aquí sin embargo, sin duda alguna estas acciones esperadas por decenas de miles de nayaritas surtirán un efecto positivo a favor de los Candidatos de la alianza que conforman el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano….Mal se ven los Diputados priístas del Congreso del Estado que están apoyando a su ex patrón a Roberto Sandoval. Defienden lo indefendible. Sin embargo no son todos. Seguramente en el transcurso del día algunos Legisladores del Tricolor se deslindarán de este ex gobernante acusado por la vox populi como corrupto….BROCHE POLÍTICO: Se acabó el dulce encanto de la impunidad de la que gozaba Roberto Sandoval.