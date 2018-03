PRIISTAS AL ABORDAJE

Muchos porque simplemente no quieren volver a perder, otros por cobrar facturas, pero otros lo hacen como una estrategia pensada, organizada; se trata de grupos de priístas que abandonan el barco Tricolor y como viles piratas se tiran al abordaje del partido Morena, ese que lleva como Candidato puntero a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ya las gentes que fueron favorecidos por Gianni Ramírez, ex Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado y todavía Diputado Federal, se sumaron al grupo de López Obrador, unos como representantes de Morena en los Municipios como es el caso de Hugo Villagrán, ex Titular de la Conagua y ex Candidato perdedor a Diputado local en la pasada contienda eleccionaria.

Otros como el también ex Candidato perdedor a Diputado del Congreso del Estado, Gerardo Aguirre igualmente anda en abierta campaña a favor del tabasqueño. Cabe decir que estos priístas chaqueteros son señalados con el índice de fuego como servidores públicos deshonestos del pasado sexenio.

Gianni, Villagrán y Gerardo Aguirre son copia fiel del actual prófugo de la justicia, el ex gobernador Roberto Sandoval; todos ellos llegaron al poder en el gobierno anterior con una mano atrás y otra adelante, y todos ellos salieron del pasado sexenio enriquecidos de manera escandalosa, y todavía, todos ellos dicen ser decentes, honestos, honorables, seguramente porque no han parido.

Pero no son los únicos pillos ex Tricolores que andan detrás de López Obrador, otros como el ex Diputado local Tricolor, González Cosio, quiere a como dé lugar ser el Candidato a Diputado Federal del Primer Distrito por Morena, y tiene muchas posibilidades de lograr su objetivo.

Así pues, a Roberto Sandoval no lo defenderá el PRI en estos momentos que está ya sentado en el banquillo de los acusados, pero si el partido Morena, ese que cada vez más se contamina con gente del PRI de pésimos, de historiales delictivos que son de escándalo.

MÁS DE TRAIDORES

Y en este marasmo prelectoral que se destaca por la traición a despoblado, otros priístas que se han despachado con la cuchara grande, que han sido beneficiados una y otra vez, se manejan con doble cara; por un lado dicen ser del PRI, pero, por la otra le juegan las contras.

Ejemplo de traiciones y canalladas es el Diputado Federal del partido fundado por Plutarco Elías Calles, el acaponetense, Efraín “el gallo” Arellano, el mismo que públicamente dice ser del partidazo, pero por debajo del agua anda haciendo campaña a favor de López Obrador.

Ya en el pasado proceso electoral a ojos vistos apoyó para que su hermano el Beyto ganara la Presidencia Municipal de Acaponeta, como Candidato de Morena, y ahora repite la historia.

Todo este tipo de deshonestidades políticas se dan en el Primer distrito Electoral Federal, precisamente cuando los priístas siguen sin ponerse de acuerdo en quién será su Candidato a Diputado Federal.

Como se sabe, esto lo definirá el Tribunal Electoral Federal, y todo hace suponer que el abanderado será Jorge Vallarta Trejo. Ya veremos si las traiciones surten efecto nuevamente en contra de los Candidatos del PRI.

COTIDIANAS

Pues ya pueden los campesinos productores de frijol festejar algo en tiempos de pobreza y desesperanza. Con la intervención de la CNC y organismos del Gobierno Federal como la Sagarpa se logró un recurso extraordinario de mil 200 pesos por hectárea, en donde el Gobierno Federal pondrá el 80 por ciento y el Estatal el restante 20 por ciento….El Presidente Municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca estoicamente sigue aguantando la orquestada campaña que sus adversarios políticos han puesto en marcha principalmente a través de las redes sociales. El ex Rector de la Máxima Casa de Estudios contrario a lo que se pudiera pensar, sigue muy activo trabajando para su municipio y haciendo las gestiones necesarias en instancias federales para cumplir con lo prometido cuando pedía el voto. Así pues, en ocasiones el golpeteo político fortalece. Eso pasa con el Alcalde capitalino….BROCHE POLÍTICO: ¿Quién dijo que la historia se ha labrado a base de traiciones?.