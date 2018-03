RSC EXIGE LE REGRESEN LOS FAVORES

El ex mandatario hoy en día prófugo de la justicia, acusado de robarse no decenas sino cientos de millones de pesos del erario público y de obtener millonadas de dudosa procedencia, no se anda por las ramas y ahora anda exigiendo a los Presidentes Municipales y Diputados locales que le regresen los favores, que le ayuden en estos momentos que los ocupa.

Efectivamente, Roberto Sandoval Castañeda, comentaron algunos políticos favorecidos por el ex mandatario hoy en desgracia, pero lleno de riquezas materiales, que en ocasiones vía mensajes telefónicos y en otras a través de terceras personas les está exigiendo a los Presidentes Municipales y a los Diputados locales, a los pocos que ganaron que lo apoyen, que generen condiciones para limpiar en lo posible la andanada de acusaciones que ha recibido en su contra.

Pero no solo le ha pedido ayuda a quienes impuso como Candidatos a los cargos de elección popular sino también a otros actores políticos de otros partidos a quienes benefició con algunas prebendas como son algunos legisladores locales del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista.

La estrategia de Sandoval Castañeda es salir lo menos raspado posible, y hasta evitar la cárcel, algo que se antoja poco menos que imposible, porque, hay que decirlo, Roberto Sandoval no tuvo el menor rubor para robar a dos manos a la vista y presencia de todo un pueblo que con singular impotencia observaba cómo un político pobre de la noche a la mañana se convertía en uno de los sujetos más ricos de Nayarit.

LA POLÉMICA CANDY YESCAS

Candy Yescas Blancas ha sido casi siempre polémica, controvertida; ha dado mucho de qué hablar en sus actividades públicas y privadas. Su estilo de conducirse de manera abierta, algo fuera de lo común entre la clase política le ha acarreado algunos problemas ahora que funge como Presidenta Municipal de San Blas.

Pero también su forma de decir y hacer política le dieron resultados favorables. Así, con ese estilo de buscar el apoyo popular logró en alguna ocasión ser Regidora ganando con las siglas del Partido de la Revolución Democrática, y después con el logotipo del PRI llegar al Congreso del Estado.

Hoy en día, Candy Yescas Alcaldesa del municipio turístico no se queda callada cuando se siente agredida casi siempre a través de las redes sociales. Se enfrenta de manera frontal en contra de quienes opinan algo negativo de su persona y su actuar como Presidenta Municipal.

Y precisamente esa actitud le viene acarreando problemas, enfrentamientos innecesarios, estériles y en ocasiones absurdos. Hoy en día, en especial los Alcaldes deben ser prudentes en su forma de conducirse. De nada vale pelear cuando de antemano el de enfrente nada tiene que perder.

COTIDIANAS

Dicen los que dicen que saben que solo es cuestión de horas para que el ex Delegado de la Conagua y ex Candidato perdedor a Diputado local, Hugo Villagran deje el frio cemento de la Penal de Tepic. Como se sabe, el citado ex priísta y ahora flamante miembro del partido Morena fue detenido y encarcelado por el presunto delito de exigir mochada de algunas obras al Alcalde de Huajicori, otro personaje también acusado por sus paisanos como deshonesto, como ratero. Estaremos atentos y hasta con morbo para ver en que termina todo este circo de Hugo Villagrán, ese mismo que todos los días asegura que es honesto, dándose sus respectivos golpes de pecho….Al parecer todo está decidido para que la ex Alcaldesa del municipio de Tepic, Cora Cecilia Pinedo Alonso se convierta en Candidata a Senadora como primera fórmula por el partido Morena, lo que por inercia se convierte prácticamente en segura Senadora de la República por este sufrido pero aguantados Estado de Nayarit….BROCHE POLÍTICO: En plata pura, Roberto Sandoval pide no hacerse pendejos a los políticos que ayudó. Así de claro.