LAYÍN Y OTRAS 100 HECTÁREAS

La Playa del Rey, ubicada al otro lado de la zona poblada de San

Blas, específicamente en donde se encuentra el Faro. En ese lugar

en donde existe el sitio sagrado conocido como Aramara. Ahí en

ese entorno alrededor de 100 hectáreas el ex Alcalde Hilario

Ramírez, conocido como Layín prácticamente se las apropio, claro,

con la ayuda del gobierno federal.

Son las aproximadamente 100 hectáreas, terrenos ganados al

mar, que están detrás del Faro y topan con las zonas de esteros.

Para darle legalidad el que “robó poquito” hizo la solicitud para

que le fueran concesionadas las citadas tierras, y una vez que

logró el objetivo, aseguran que llevó a cabo el cambio de uso de

suelo, claro, sin pagar un solo centavo de los cinco millones que

debieron entrar a las arcas municipales.

Pero las raterías no siempre son exitosas del todo; la comunidad

indígena “Nueva Villa de San Blas” le está peleando y ahora con

mayor intensidad el predio concesionado a Layín. Aseguran los

presuntos comuneros que ellos son dueños porque tienen títulos

de propiedad de la época virreinal.

Lo cierto es que el pleito entre el polémico y controvertido dos

veces ex Presidente Municipal de San Blas y los comuneros es de

pronósticos reservados, y más porque los comuneros son unos

pillos reconocidos por todos los habitantes de la cabecera

municipal y Layín también.

Ya veremos en que termina todo este lio en donde compiten

quien, quienes son más bandidos, más gandallas. Pero, por lo

pronto Layín suma un acto más de comprobada deshonestidad.

EL FRIJOL, TEMA POLITIZADO

Para el dirigente en Nayarit de la Confederación Nacional

Campesina, Antonio López Arenas la lucha por lograr mejores

precios del frijol que se produce en Nayarit, en especial en la zona

norte de la entidad se ha politizado ahora, en estos tiempos

preelectorales.

Comentó que la toma de las instalaciones de la Sagarpa en

algunos municipios de la entidad tiene como objetivo llevar agua

su molino por parte de quienes aspiran a cargos de elección

popular, principalmente por la alianza de panistas y perredistas.

López Arenas expresó que la lucha por mejores precios para el

producto básico a favor de los campesinos productores tiene ya

varios meses, y en repetidas ocasiones se han reunido en la

ciudad de México con los funcionarios del sector agropecuario del

Gobierno Federal.

Logramos dijo, que se apoyara con 700 pesos por cada tonelada

acopiada, y mil 250 pesos por cada hectárea en apoyo a los

campesinos y sus familias. Este programa federal conocido como

Acerca ya está operando en la zona rural del norte del Estado.

Quienes tienen tomada las instalaciones de la Sagarpa están

siendo engañados. La CNC les está cumpliendo con hechos,

aseguró Antonio López Arenas.

COTIDIANAS

Y las ejecuciones, los “levantones”, los decapitados, los

embolsados, los encobijados se han convertido en tema cotidiano,

y hasta pareciera que Nayarit y los nayaritas ya nos estamos

acostumbrando a que un día sí y otro también nos despertemos

con noticias de muertos, y más muertos y nada pase, que todo

siga igual. Lástima….BROCHE POLÍTICO: En lo sucesivo y hasta el

día de la elección, todo será politizado, ¿alguien lo duda?.