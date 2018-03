EL PRI, LISTO PARA PERDER

Todo está debidamente orquestado para que el PRI no solamente pierda la Presidencia de la República sino también las Senadurías y Diputaciones Federales en todo el país, y Nayarit, claro, no podría ser la excepción.

Como se sabe, recién se publicó la lista de Candidatos Plurinominales a Diputados Federales, quedando como ocho en la lista la todavía Senadora, Margarita Flores Sánchez, lo que le asegura un escaño por los próximos tres años y en el 13 lugar a Manuel Cota, quien al parecer no tiene ninguna posibilidad de llegar a la cámara baja del Congreso de la Unión.

Contra esta decisión absurda, los priístas nada pueden hacer más que aguantar vara y claro, dejar que sean los electores seguidores de las otras alianzas partidarias las que se lleven el triunfo en la jornada eleccionaria.

Pero también, y seguramente con justificada razón le recordarán el 10 de mayo prácticamente por todo el resto de sus vidas al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque nadie tiene la menor duda que los Candidatos pluris él los palomeó.

PREMIO AL DESHONESTO

El mensaje inequívoco es que, el Presidente Enrique Peña Nieto al imponer como Candidata a Margarita Flores, de tajo premió la corrupción, el saqueo y la impunidad del ex Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, ese mismo que llegó pobre a Gobernador y en solo seis años salió como uno de los hombres más adinerados de Nayarit.

Pero no solamente se premia la deshonestidad y las raterías de Sandoval sino también el haber apoyado a Toño Echevarría García para que ganara la gubernatura, es decir, Peña Nieto premia y festina el haber traicionado al Candidato del Partido Revolucionario Institucional, en este caso, Manuel Cota Jiménez.

Solo será cuestión que pasen las semanas y los días y se llegue al primer domingo de julio, día en que se llevará a cabo la jornada electoral para que, por la tarde-noche al contar los votos se confirme la crónica anunciada: la estrepitosa derrota de los Candidatos del Tricolor por todo el país.

QUÉ TIEMPOS AQUELLOS…

Ayer la clase política del PRI no cabía en su asombro, y obvio, la inconformidad y la indignación no se hacían esperar, y es que, hacer campaña para que Margarita Flores sea Diputada Federal no les cuadraba en ninguna de sus formas.

Y más porque en el camino dejaron a Manuel Cota que representaba al priísmo puesto todavía de pie para dar la lucha por la gubernatura en los próximos tres años.

Ahora todo será distinto, ahora los priístas, la mayoría dejarán solos a los Candidatos a Senadores y Diputados Federales, y de eso habremos de ser testigos en unos días más, y específicamente la tarde-noche que se cuenten los votos.

Mientras, quienes seguramente y sin duda alguna estarán brincando de felicidad son los Candidatos de las alianzas del PAN-PRD y del partido Morena, y es que, con estos absurdos peñanietescos, se confirma que el PRI en Nayarit se irá hasta el tercer lugar en la venidera contienda electoral.

COTIDIANAS

En el Tercer Distrito la lucha por ganar la Diputación Federal estará entre el abanderado de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Héctor Paniagua Salazar y el priísta, José Pérez Gómez. Aquí todo hace parecer que Paniagua tendrá todas las posibilidades de alzarse con la victoria, y todo porque el PRI está sumido en la debacle y el descrédito político….En el Segundo Distrito se da por un hecho el triunfo de la Candidata del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Ivideliza Reyes Hernández, mientras que, por el Primer Distrito muchas posibilidades tiene de ganar la Candidata del PRI, Hilaria Domínguez Arvizu, y más porque sus adversarios están para llorar….BROCHE POLÍTICO: Enrique Peña Nieto, así o más lento.