¿QUIÉN AMARRA AL TIGRE?

Dijo López Obrador, “si hay fraude, haber quien amarra al tigre”, y bueno, tal expresión aplica en Nayarit, pero en el tema de la seguridad, esa que ha sido un total y rotundo fracaso por parte de quienes gobiernan estas tierras de Nervo y Baca Calderón.

Días, semanas, meses, ya seis, ya medio año del cuatrienio y todo sigue no igual sino peor. La inseguridad en esta entidad federativa no para, no se controla, y sí por el contrario pareciera que se incrementa cada vez más.

Las cifras son frías, los números de ejecuciones, de decapitados, de encobijados, de embolsados, de las narcofosas, de los “levantones”, de los “desaparecidos” aumentan ante la mirada y el actuar impotente de los ciudadanos que cada vez más reducen su capacidad de asombro, y es que, la gente se acostumbra a tanto muerto a grado tal que el día que no hay uno, de inmediato pregunta, ¿porqué?.

Y los muertos se dan en ocasiones por racimo, en otras por parejas, otros en solitario, y ahora hasta parecieran actos terroristas tal y como se suscitó en un baile popular en el poblado El Malinal, municipio de Xalisco la madrugada de este día que dejó como saldo por lo menos tres muertos y más de una decenas de heridos, entre leves y graves.

Y entre este escenario de falta de gobierno, de falta de autoridad policiaca, un hecho que se destaca: el enfrentamiento de ayer entre pillos y policías también en el municipio de Xalisco, ahí un Comandante muerto y tres maleantes abatidos y nueve personas secuestradas que fueron liberadas.

Lo que sigue seguramente será más de lo mismo: la desatada violencia, los cárteles de las drogas y el crimen sin control, las ejecuciones, los “levantones” y todo tipo de delitos que se cometen en el día, en las noches, a la hora que les pega la gana a los delincuentes.

Y bueno, la pregunta obligada, ¿hasta cuándo?, y la respuesta no puede ser otra: hasta que las bandas del crimen organizado se pongan de acuerdo entre ellas, porque los encargados de combatirlos en verdad que no atinan a nada, son inoperantes. Los números lo confirman.

EL JUSTIFICADO TEMOR EN LA UAN

Los trabajadores, los catedráticos de nuestra Universidad Autónoma de Nayarit están con el Jesús en la boca y tienen razón en estar preocupados, y es que, es secreto de todos que la Secretaría de Hacienda está al acecho para cobrarse a lo chino alrededor de 120 millones de pesos que le adeuda la Máxima Casa de Estudios por concepto del impuesto sobre la renta.

Se preocupan porque se quedarían sin cobrar otra vez el sagrado salario y ahora con la certeza que no tendrían el apoyo del Gobierno del Estado, ese mismo que les ha dado un trato de pillos, de delincuentes con título universitario.

Obvio que el Rector, Nacho Peña hace como que mira lejos, como que hace lo que es su obligación, pero lo cierto es que lejos está de estar a la altura de las circunstancias y que es una autoridad rectoral que llegó maniatado, y es comprensible; se recuerda que el anterior Rector, Juan López Salazar le pagó la campaña, lo impuso como su sucesor, y bueno, así como. Sobre esto seguiremos comentando.

COTIDIANAS

No se dice, pero la gente que se dedica al comercio asegura que en este gobierno cientos de negocios han cerrado sus puertas por la desatada inseguridad que se vive en este territorio del Tigre de Lozada. Algunos temen ser “levantados” y otros no están dispuestos a pagar “piso” como se llama a la extorsión que el crimen organizado realiza en contra de quienes se dedican al comercio en sus diferentes giros….BROCHE POLÍTICO: ¿A medio año del cuatrienio, ya será tiempo que el nuevo gobierno asuma su responsabilidad para brindar la seguridad que la ciudadanía exige a gritos?.