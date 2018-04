LARGA IMPUNIDAD AL SASASA

Se veía venir. El ex Gobernador Roberto Sandoval estará libre, feliz, contento y además gozando de los cientos de millones que se robó, y todo porque al gobernante Antonio Echevarría García le han hecho falta los arrestos para exigir al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto deje de seguir solapando las raterías del ex mandatario nayarita.

Los ejemplos de cuándo se busca hacer valer la justicia son inequívocos, y algunos de ellos son los protagonizados por los Gobernadores de Veracruz Miguel Ángel Yunes y de Chihuahua, Javier Corrales.

Ellos sin que les temblara la voz y mucho menos las corvas decidieron meter a la cárcel a los corruptazos ex Gobernadores, en este caso los Duarte. Y no permitieron que ningún Juez hiciera lo que en estos momentos realizan a favor del ex Gobernador nayarita.

Yunes y Corrales alzaron la voz, amagaron al propio Presidente de la República y tenían a la gente lista para hacer lo que fuera necesario para evitar que los ladrones ex gobernantes salieran con las alforjas llenas y la impunidad galopante.

En Nayarit nada de eso sucedió. Aquí todo se está buscando llevar a cabo a través de la Ley, esas leyes tramposas que permiten que una decisión de un Juez que imparte la justicia federal sea el conducto para dejar sin efecto la lucha en contra de la deshonestidad, de la impunidad.

Ya es tiempo que el mandatario local diga algo al respecto, porque, de seguir como hasta ahora el proceso legal en contra de Roberto Sandoval ya puede usted apostar a que, más de un Juez determinará que el ex Gobernador no solo no robó sino que hasta le salió poniendo.

¡¡¡A LOS CABALLOS!!!

Los tiempos se cumplen y se llegaron los días en que los Candidatos a Presidentes de la República, a Senadores y Diputados Federales en Nayarit se verán las caras, medirán niveles y la gente sabrá en su momento por quien, por cuales votar. La justa eleccionaria inició el primer minuto del pasado viernes, pero en los hechos apenas ayer lunes empezó lo que se está dando a llamar, “la guerra de todas las elecciones”.

Para la buena fortuna de los gallardos y altivos coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros habrá muchas bellezas por las cuales sufragar, son mayoría las Candidatas mujeres, y de entrada dos de ellas serán Senadoras de la República.

Efectivamente, en la cámara alta del Congreso de la Unión ocuparán una curul, Gloria Núñez, Cora Cecilio Pinedo o Jasmín Bugarín; mientras que, para Diputadas Federales, prácticamente tiene el triunfo en las manos la Candidata por el Segundo Distrito, Ivideliza Reyes Hernández, y muy posiblemente la abanderada de la alianza que encabeza el PRI, Hilaria Domínguez quien busca la Diputación Federal por el Primer Distrito.

COTIDIANAS

A leguas se nota que en Nayarit no quieren que pierda, Ricardo Anaya, Candidato a la Presidencia de la República por la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Aquí le están echando toda la carne al asador la familia Echevarría García, una vez que fue designada como Coordinadora Estatal de la Campaña de Anaya, la Senadora con licencia y próxima Diputada Federal, Martha Elena García….Se tiene la certeza que, de no ganar el Doctor Miguel Ángel Navarro la Senaduría por el voto mayoritario, no tendría ningún problema porque sería rescatado por Andrés Manuel López Obrador una vez que gane la Presidencia de la República. Eso nos comentaron gentes cercanas al político-galeno….BROCHE POLÍTICO: Las campañas ya iniciaron, pero también arreciaron las guerras sucias entre los Candidatos y seguidores.