50 MIL JEFES DE FAMILIA EN TEPIC NO PAGAN EL AGUA

El SIAPA sumido en la crisis financiera; morosos adeudan 414 millones, y se niegan a pagar el vital líquido, dice el Titular de la dependencia, Oscar Medina.

Por: José Ríos

Es realmente desesperante y desgastante administrar el Sistema Municipal del Agua Potable en Tepic; son alrededor de 50 mil jefes de familia que se niegan a pagar por el servicio; el adeudo al SIAPA asciende a 414 millones de pesos, y mientras los morosos siguen empeñados en negarse a pagar por el servicio, la dependencia cada vez más se hunde de manera irremediable.

Lo anterior lo dijo lamentándose, Oscar Medina López, Titular del Sistema Municipal del Agua de Tepic quien informó que diariamente la dependencia obtiene por concepto del pago por el suministro del vital líquido alrededor de 300 mil pesos, es decir, 6 millones de pesos aproximadamente, y eso, destacó “no alcanza ni para pagar la nómina, que es de casi ochos millones de pesos todos los meses”.

Es tal la gravedad de la crisis financiera por la que atraviesa el SIAPA que desde el mes de abril del año en curso y hasta la fecha no se han podido pagar las mensualidades a la Comisión Federal de Electricidad, y todos los días estamos con el Jesús en la boca para que no vayan a cortar la luz de los pozos profundos, “es terrible la presión que tenemos, pero no se puede hacer nada, la gente no quiere pagar”, reiteró.

Oscar Medina comentó sobre la CFE, la empresa de “clase mundial” y detalló, “en la CFE su boca es medida. En abril el cobro del mes fue de 6 millones 395 mil pesos, y se ha ido incrementando, y ahora en el mes de septiembre el cobro por el mes fue de 10 millones 129 mil pesos, y nada se puede hacer, estamos amarrados de las manos”, se lamentó el funcionario municipal que repetidamente se truena los dedos.

Es urgente el apoyo de la gente, de los usuarios, que se pongan al corriente con el SIAPA. Es urgente el apoyo de los tres niveles de gobierno. Suministrar el vital líquido a todas las casas de las 420 colonias de Tepic finalmente no puede ser solamente responsabilidad del SIAPA, expresó Oscar Medina.