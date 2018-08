QUE SE ACABE LA IMPUNIDAD

Bien actuó el Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano al ordenar la detención de dos gentes de Bahía de Banderas que el pasado 9 de julio habían sido protagonistas de la agresión a camioneros en la zona de Punta de Mita.

El par de malandrines –que por cierto ya están libres- son personas beneficiadas por el líder estatal de la CTM, Avelino Aguirre Marcelo, ese mismo personaje que durante doce años ha tenido el apoyo de los gobernantes en turno, pero más en este último, en el de Roberto Sandoval Castañeda.

Al líder cetemista se le recuerda cargándole la maleta al entonces Senador de la República y puntero como Candidato a la gubernatura, Marco Antonio Fernández Rodríguez; eran tiempos cuando el sol le pegaba de frente al Senador y a su lado estaba Avelino, siempre a un lado.

La historia es conocida, Marco Antonio Fernández muere en accidente de tránsito y Avelino logra colarse con los años como líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sección Nayarit, teniendo el apoyo irrestricto del mandatario pasado que tiene como mote, el Sasasa. Y es ahí cuando inician los actos de robos, amenazas, corrupción, impunidad y poder desenfrenado de Avelino.

ROBAR A DOS MANOS

Con el control de la central obrera, prácticamente se apodera del transporte de acarreo de materiales pétreos y sus derivados, es decir, del gremio dueño de las góndolas y camiones que realizan obras carreteras y otras grandes obras.

Se le pudo ver al también Diputado local Avelino haciendo los grandes negocios con el Canal Centenario, lugar en donde “movieron” miles y miles de toneladas de tierra y finalmente resultó el negocio del sexenio para algunos pillos que hicieron de la obra magna un botín, y todo porque cobraron bien y construyeron mal.

Pero también Avelino se dio a la tarea de agandallar las mejores obras que se realizaron a lo largo y ancho del Estado; cuando no ganaba, arrebataba, y para ello utilizaba la represión de Tránsito del Estado y de la Fiscalía General del Estado, es decir, tenía el apoyo de quien lo puso como líder cetemista, de Roberto Sandoval quien seguramente llevaba mochada por los “servicios” prestados.

Lo único que les falló al Avelino y al Sasasa fue la suspensión de la Presa Hidroeléctrica “Cucharas”, y es que, era la cereza del pastel; ya se frotaban las manos porque iban a robar como campeones. Pobrecitos.

Ahora, en este nuevo gobierno, Avelino ya comprobó que no va a hacer lo que le venga en gana. Ya no tiene el apoyo político y policiaco como en los anteriores gobiernos. Que bien que así sea. Avelino, personaje oriundo de Veracruz debe ser investigado y puesto en su justo lugar: la cárcel.

COTIDIANAS

Los Presidentes Municipales no hayan la puerta; no tienen recursos para hacer obra pública, y lo peor, existe incertidumbre con este cambio sexenal. Y más, están ya nerviosos y preocupados porque diciembre se acerca y no tienen con qué pagar aguinaldos y demás prestaciones a los trabajadores sindicalizados….BROCHE POLÍTICO: Hay rateros con suerte; el cetemista es un ejemplo.