LOS POLÍTICOS GOLONDRINOS

El PRI en sus mejores tiempos, en sus décadas de gloria al Presidente de la República no le temblaba la mano ni tampoco pedía ni daba explicaciones, solo actuaba, y así de un plumazo mandaba a los Estados del país a los funcionarios federales y a los Candidatos a los cargos de elección popular, en especial al Gobernador y a los Senadores y Diputados Federales.

Casi siempre eran gentes que habían nacido en Nayarit pero que nunca vivieron en el pedazo de la geografía que los vio nacer. Llegaban como virreyes, y así de tajo hacían a un lado a los nayaritas que durante años, muchos años hacían la talacha política a favor del en esos tiempos monolítico e invencible PRI.

Y aunque eran enviados por el Presidente del país en calidad de Virreyes, todo el tiempo fueron apoyados por grupos locales, y hacían los mejores comentarios de esos personajes fuereños, sin embargo para la mayoría de las corrientes políticas del PRI eran considerados y conocidos como políticos “golondrinos”.

La larga introducción es solo para comentar que en Nayarit todo hace parecer que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador impondrá como Gobernador paralelo a un nayarita que prácticamente nunca ha vivido aquí, se trata de Manuel Peraza Segovia – tecualeño que ni su familia conoce-. Un personaje “golondrino”, pues.

¿PERO, QUIEN ES MANUEL?

Y bueno la interrogante es obligada, ¿quién es Manuel Peraza Segovia?. La respuesta siempre es la misma: es arquitecto y muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, esas son las cartas de presentación del oriundo de Tecuala, ese personaje que dicen toda la vida la ha vivido en la ciudad de Guadalajara.

Ese es Manuel –el de Tecuala- quien dice traer la bendición del futuro Presidente de la República para ser, a partir del primer día de diciembre el Coordinador de los programas federales en la Entidad, es decir, será el funcionario que manejará la totalidad de recursos federales, el funcionario que nomás porque manejará la gran talega será más importante y poderoso que el propio gobernante, Toñito Junior.

Ese Manuel no ocupó conocer ni siquiera el Estado y sus problemas, no se vio en la necesidad de hacer ningún tipo de campaña política, ni siquiera conocer a los liderazgos locales, nunca ocupó cargar una silla o colgar un pendón; no, a ese afortunado Manuel solo le bastó ser amigo del que será el próximo Presidente de la República.

COTIDIANAS

Solo es cuestión de días para que dé inicio un pleito político-legal entre los poderes Legislativo y Judicial. Será interesante conocer cómo se dará este choque de trenes, y finalmente quién ganará. Estaremos pendientes….Si algo se debe reconocer al gober Junior es la decisión de entrarle al arreglo de las vialidades en la capital nayarita. Muchas son las calles y Avenidas asfaltadas en este primer año del cuatrienio. Así debe ser….Pues ya se puso en marcha el programa ABC, que es la entrega de despensas a las familias de escasos recursos. Este programa lo manejará el DIF Estatal y beneficiará a 40 mil familias de escasos, muy escasos recursos económicos. Esa es la buena noticia, la mala es que se tardaron un año para ponerla en marcha. Pero nunca es tarde….BROCHE POLÍTICO: AMLO hace recordar el presidencialismo priísta.