SE LES APARECIÓ CHUKY

Seguramente nunca se imaginaron, ni en sus peores pesadillas que la Maestra Elba Esther Gordillo Morales hiciera tal aparición, tal y como ayer sucedió. Eso jamás y eso trae con el Jesús en la boca a quienes le dieron la espalda en estos cinco años que estuvo presa.

El líder nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre es uno a quienes ayer la Maestra Gordillo acusó de traidores porque no la defendieron, pero sin duda también se suman a este señalamiento todo su comité, y ahí en ese selecto grupo se encuentra Gerardo Montenegro Ibarra.

De momento el líder nacional no ha dado la cara públicamente, y se sospecha que está en reunión permanente para ponerse de acuerdo de qué van a hacer para responderle a quien fuera su protectora política.

Y es que, la también conocida como la hija de Chuky tiene todo el deseo, el vehemente deseo de volver por sus fueros, por volver por el poder, y no debe extrañar que para lograrlo no escatimará esfuerzos ni artimañas para nuevamente dirigir los destinos del sindicato más numeroso de toda latinoamérica.

LOS MONTENEGRO DECIDEN

En esta encrucijada se encuentra la familia Montenegro y en especial el líder moral Liberato y su hijo, el ex Diputado local, Federal y ex Senador Gerardo. Son ellos dos los que tendrán que decidir si permiten que en Nayarit regrese para mandar la Gordillo, o simple y llanamente la mandan a volar.

En Nayarit para nadie es secreto que el poder de la organización magisterial mayoritaria la controlan Liberato y Gerardo. Que mantuvieron el control contra viento y marea cuando la lidereza sindical era acusada de delincuencia organizada y otros delitos.

Veremos en que termina esta historia surrealista, y todo porque pelear contra Elba Esther no es cosa de este mundo sino una pelea contra el monstruo de las mil cabezas.

Sin embargo se debe dejar claro que en Nayarit la señora quien fuera dueña absoluta del SNTE no tiene ya el poder y el control de los Maestros; solo la siguen un puñado de profes que en los hechos no representan a nadie.

Por esa razón se insiste, aquí los Liberatos les tocará resolver si permiten que regrese la Gordillo o dan la pelea como seguramente así será.

COTIDIANAS

Ayer se reunieron nuevamente los Presidentes de la República el que ya mero se va y el que ya mero llega, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Se trató de presentar a sus equipos de entrega-recepción, de dar la imagen de una estabilidad política con el propósito de no devaluar la moneda….Precisamente en ese encuentro se habló de la Maestra de moda, de Elba Esther Gordillo. Peña Nieto aseguró que no hubo persecución política, mientras que AMLO adelantó que ella no va a trabajar en su gobierno. Así pues nebuloso se observa el futuro para la Maestra que ayer lució juvenil, y hace apenas unos meses estaba al borde de la muerte….BROCHE POLÍTICO: Una pregunta, ¿la Maestra Elba Esther estará asustando con el petate del muerto?.