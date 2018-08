LA IMPUNIDAD, COMO SI NADA

Ya casi un año y todo sigue igual. Quienes saquearon el erario público de Nayarit, quienes hicieron los grandes negocios lícitos e ilícitos siguen en libertad, y los ejemplos más representativos son el ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda y el ex Secretario de Obras Públicas y todavía Diputado Federal, Gianni Ramírez Ocampo.

Ellos siguen gozando del dinero que robaron a dos manos, y lo peor, hacen ostentación de poder, de impunidad y hasta de soberbia y burla. Saben que mientras todo siga como hasta ahora el botín está a salvo, están bien protegidas las millonadas que tienen en cuentas bancarias, en inversiones, en propiedades, a sus nombres o con nombres prestados.

Ellos saben que mientras todo se dirima en las instancias de la jurisprudencia llevan las de ganar, y es que, para eso les sirve lo que se robaron: para pagar Abogados caros y ya de pasada darle su “mochada” a cualquier funcionario del sistema judicial. Eso han estado haciendo.

De poco o nada ha servido las muestras de desprecio e indignación de representantes de muchos grupos sociales nayaritas, esos mismos que fueron testigos de cómo el ex Gobernador y el ex Secretario de Obras Públicas cuando llegaron a la Presidencia Municipal de Tepic lo hicieron con una mano atrás y otra por delante; eran gentes humildes, jodidos.

Y ya en la gubernatura, la gente, los amigos, sus familiares, sus compadres fueron testigos de la transformación de Roberto Sandoval y de Gianni Ramírez: se transformaron de pobres a ricos, de humildes a soberbios.

Y EL GOBERNADOR, ¿QUÉ DICE?

Aquí llama la atención el actuar del gobernante, Antonio Echevarría García –Toñito, para los cercanos-. Efectivamente, ha realizado acciones legales para arrebatarle algo de lo mucho que se robó, Roberto Sandoval; algunas propiedades las han “asegurado”, aunque después les den “palo” las autoridades judiciales, simplemente porque están mal integradas las averiguaciones.

Aquí, pareciera que el gobernante no tiene ganas de meter a la cárcel al ex mandatario local, porque no bastan las acciones legales, se ocupa de decisión política, tal y como así lo hicieron otros Gobernadores.

Dos ejemplos: Javier Corral Jurado de Chihuahua y Miguel Ángel Yunes de Veracruz. Ellos en su momento fueron implacables contra los Gobernadores salientes, los dos por cierto de apellidos Duarte.

Estos últimos ya están en la cárcel, y están presos y algo han regresado de lo robado.

Corral y Junes nunca les temblaron las corvas para hacer lo que debían. Un día sí y otro también públicamente denunciaban las manifiestas tropelías de los Duarte, y bueno, también llevaban acciones legales.

En Nayarit no ha sido así. Todo se ha llevado por la vía legal y los resultados están a la vista a casi un año: el ex Gobernador y cauda de cuatreros y asaltantes siguen libres, siguen felices, siguen impunes.

COTIDIANAS

La fuerte tormenta de lluvia, granizo y vientos que ayer azotaron la capital nayarita dejaron daños materiales en especial en colonias de las zonas bajas de la ciudad de Tepic. Muchos son las razones de estas desgracias, pero existe una que puede ser resuelta por la ciudadanía, y es, el no tirar basura en la vía pública. Con la basura se tapan las alcantarillas, los canales y eso genera inundaciones. Es también cuestión de conciencia….Ayer en el Congreso del Estado, Diputados y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sostuvieron un encuentro para darle rumbo y destino institucional a posibles reformas al poder judicial. Los Magistrados dieron a conocer sus posturas, destacando una: no están dispuestos a que se invadan sus áreas de poder….BROCHE POLÍTICO: La seguridad, salud y obra pública no solo son temas pendientes del actual cuatrienio, también el combate a la impunidad.