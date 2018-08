GIANNI Y VILLAGRAN, ¿MORENOS?

Si no son militantes del partido Morena, sí andan comentando entre sus amistades que ahora que llegue López Obrador a la Presidencia de la República, ellos, en Nayarit serán los encargados no solo de hacer, sino también de repartir la obra pública.

Y lo dicen seguros que así será, y lo afirman porque presumen los muchos millones de pesos que entregaron para la campaña de los Candidatos del partido Morena, en donde se incluye el del tabasqueño.

Lo dicen, presumen que esa fue la estrategia del ex Gobernador, Roberto Sandoval, apoyar a López Obrador para sumarse a la ola de los ganadores. Por eso los millones que repartieron, por eso la traición a los candidatos del PRI, y por supuesto al Candidato presidencial priísta.

Ellos, los que dicen, los que presumen son Gianni Ramírez Ocampo y Hugo Villagrán; el primero es el prototipo de la corrupción del pasado sexenio, el segundo igual. El primero con empresas constructoras “carnalas” realizó las principales, las más costosas obras a lo largo y ancho de Nayarit, y claro, era secreto a voces que recibía su “mochada” el mandatario, Sandoval Castañeda, y es que, solo así se entiende cómo de político pobre se convirtió en político millonario, como ninguno en la historia de ésta nuestra entidad federativa pobre, pero eso sí, muy aguantadora.

Y de Hugo Villagrán, quienes lo conocen cuenta sus miserias, cuando mendigaba hasta pidiendo prestado, y de cómo cuando llegó a la CONAGUA, prácticamente como por arte de magia salió de pobre y se convirtió entre los constructores más pudientes de todo Nayarit.

Son ellos, Gianni y Villagrán los que aseguran que con Andrés Manuel López Obrador manejarán la obra pública en Nayarit. Y bueno, de ser cierto ya podemos imaginar cómo elevarán sus fortunas que en estos momentos son inmensas. Ya veremos si es cierto que serán los gatos de angora del Peje.

INHABILITARLO NO BASTA

Ya los diputados del Congreso del Estado decidieron por mayoría –bueno el Diputado del partido Morena sospechosamente no asistió a la reunión-, inhabilitar por casi trece años de las funciones públicas al ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda.

Este hecho ha generado encontrados comentarios entre quienes navegan en las redes sociales. La mayoría en tono de burla opinan que inhabilitar al ex gobernante no basta, sino que, lo que se ocupa es que regrese lo robado; que el saqueo de las arcas públicas no quede impune.

Aquí lo trascendente es que se avanzó en poner en el banquillo de los acusados como un ex Gobernador bandido a Roberto Sandoval, y ahora lo que sigue es que la justicia, es decir, la Fiscalía General del Estado actué en consecuencia, y que, por razones obvias, el gobierno de Enrique Peña Nieto deje de estar solapando las raterías del ex Gobernador y caudal de pillos que le acompañaron en el sexenio pasado. Ya veremos qué pasa.

COTIDIANAS

Será este próximo 16 de septiembre a tempranas horas cuando en la Concha Acústica de la Loma de Tepic presida un acto multitudinario el futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Viene en la “gira de agradecimiento”, a dar las gracias por los votos recibidos aquí. Sin embargo lo importante para los morenazos será ser testigos de las señales que mande el tabasqueño, es decir, de quién será realmente el que mande en Nayarit a nombre de él….Ayer otros nombramientos en el Gobierno del Estado. Como Sub Secretario General de Gobierno, David Rivera Bernal, y como Sub Secretario de Participación Ciudadana, Adolfo Donjuan Michel. Que les vaya bien….BROCHE POLÍTICO: López Obrador en Nayarit con los Sandovalistas para qué quiere enemigos.