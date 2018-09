CIERRAN FILAS EN LA UAN

Quienes dirigen, los que se benefician directamente de las arcas de la Universidad Autónoma de Nayarit están dispuestos a vender cara la batalla, a dar la pelea para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto les haga entrega de los recursos necesarios para que la Máxima Casa de Estudios siga en marcha, en la normalidad.

Están cerrando filas con el Rector, Ignacio Peña González los dirigentes de los Maestros, de los Trabajadores, de los estudiantes; ellos quieren a como dé lugar tener lo necesario, primero, para pagar los salarios y prestaciones de fin de año, como lo son los aguinaldos, y segundo, evitar una huelga que dejaría sin clases a más de 20 mil alumnos.

El tiempo lo tienen encima, y eso lo sabe perfectamente el Rector, Nacho Peña; sabe que tiene que exigir recursos económicos a la Secretaría de Hacienda, pero también que tiene la obligación de dar cuentas claras, es decir, de limpiar al Alma Máter de cientos de “aviadores” que ahí aterrizan cada quincena a cobrar, pero sin trabajar. Lo primero lo hace, lo segundo no.

EN LO CORRECTO EL GOBER

A muchos no pudiera gustarle que el mandatario nayarita, Toño Junior apriete las tuercas al Rector de la Máxima Casa de Estudios, Nacho Peña, y podrían tener decenas de argumentos, sin embargo el que despacha –de vez en cuando- en Palacio de Gobierno está en todo su derecho de exigir que la UAN opere bien y con honradez.

Pero no solo es una exigencia y un reclamo del gobernante sino de la ciudadanía en general, y es que, es lamentable el descrédito y la pésima imagen que tiene la administración Rectoral y las dirigencias sindicales y del alumnado.

Está claro que se tiene que apoyar para que la Universidad Autónoma de Nayarit salga de atolladero, pero también se tiene el deber por parte del Rector, Nacho Peña responder con hechos no con promesas, y es que, las semanas, los meses pasan y todo sigue igual, siguen los mismos vicios.

Seguramente al final de cuentas se logrará el objetivo de obligar al Gobierno de Peña Nieto de apoyar a la UAN –como a otras en el país-. Pero, aquí se ocupa que se resuelva el problema de fondo: la corrupción y la impunidad de la Alma Máter; pero, al parecer Nacho Peña no está a la altura del tamaño del problema.

COTIDIANAS

Gobernadores anteriores a Antonio Echevarría Domínguez se daban a la tarea de dar mantenimiento a las vialidades de la capital del Estado. Llegando “el tigre” se acabó este justo y solidario apoyo. Fue cuando llegó a la Alcaldía Ney González. Ahora con Toño Junior se regresa el apoyo del gobierno del estado al Ayuntamiento de Tepic, y anda tapando baches, pero no es suficiente porque el problema es enorme, descomunal. Ya se podrán imaginar si el municipio no tuviera el respaldo del gobierno estatal….BROCHE POLÍTICO: El Rector Nacho Peña podrá ser honesto, pero esto no es suficiente para sacar a la UAN del atolladero.