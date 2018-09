UN AÑO DE MALOS RESULTADOS

Efectivamente, en Nayarit a los gobernantes poco, muy poco se les ha criticado por deshonestos; se les critica por no cumplir con los compromisos que hicieron cuando andaban en campaña política, cuando prometían hasta las perlas de la virgen.

El ejemplo principal es Antonio Echevarría García, el joven mandatario que antes de arribar a la gubernatura pocos, muy pocos sabían de sus éxitos como empresario, ya que el cargo de Presidente del principal grupo empresarial de Nayarit lo había obtenido por ser hijo del dueño.

Se esperaba mucho de Toño Junior, se tenían esperanzas que la violencia se desterrara a lo largo y ancho de este pedazo de nuestra geografía nacional; se esperaba que pusiera orden, que regresara a la normalidad Secretarías muy cuestionadas como lo son la de Salud y de Educación.

Se tenía la confianza que se castigara a los responsables de los desfalcos, de los hurtos, de los desmanes de los ex funcionarios empezando por el ex Gobernador, Roberto Sandoval, y a la fecha, siguen las cuestionadas las Secretarías arriba citadas y del ex gobernante, mejor ni decir nada.

Y la violencia sigue siendo el pan de todos los días, siguen las ejecuciones, los “levantones”, los secuestros, el cobro de plaza, el narcomenudeo, y lo peor es que no se tienen esperanzas que la violencia pare, o por lo menos disminuya.

SIGUE EL BENEFICIO DE LA DUDA

Aquí, tendremos que reconocer que el escenario nacional no ha sido favorable para el gobernante en turno; fue un año electoral y como es tradición el Gobierno de la República suspende programas sociales, recorta apoyos extraordinarios, y en esta ocasión estas medidas económicas se fueron al extremo.

Desde que se decidieron los votos a favor del próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador prácticamente el Gobierno del todavía Presidente de México, Enrique Peña Nieto dejó de dar apoyos a los Estados del país, y eso se resiente más en entidades federativas como la nuestra en donde más del 90 por ciento de los recursos financieros que maneja son del presupuesto que envía el Gobierno Federal.

Por esa razón se debe seguir dando el beneficio de la duda a Toño Junior. Tendremos que esperar el próximo año para entonces conocer su real capacidad como gobernante. Pero de qué ha fallado a sus promesas de campaña, eso ni duda cabe.

COTIDIANAS

En donde mayormente se ha resentido la crisis económica y de apoyo gubernamental es en el campo, allá en donde nuestros hermanos labriegos con el sudor de su frente hacen parir a la Madre Tierra. Solo promesas y más promesas han recibido las familias campesinas. Pero no hay lio, ya irán otra vez los políticos que hoy gobiernan a pedirles el voto….Buenas expectativas tiene la comunidad universitaria para salir avante en estos últimos meses del año. Al parecer se conseguirán los recursos económicos para poder pagar salarios y prestaciones a Maestros, trabajadores y personal de Rectoría. En el centro del país andan negociando 9 Rectores del país cómo salir de la crisis con el apoyo de los Senadores Morenos….BROCHE POLÍTICO: Se confirma: en política no basta ser honrados, también se ocupa…