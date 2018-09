GIANNI, OTRO CINICAZO

Pareciera que entre el ex Gobernador, Roberto Sandoval y el ex Secretario de Obras Públicas, Gianni Ramírez existe una fuerte, una cerrada competencia para decidir cuál de los dos es más cínico, cuál de ellos es más desvergonzado, cuál de este par de políticos-empresarios ha robado más, y cuál de ellos se ríe más de la gente de este pueblo sufrido, pero eso sí, muy aguantador y noble pueblo de Nayarit.

Apenas ayer, en otra conferencia de prensa el también ex Diputado Federal, Gianni Ramírez dijo estar limpio, que está dispuesto a que se le investigue, a que le esculquen para así demostrar que es gente honrada, que no ha robado tal y como así lo hace suponer la Auditoria Superior del Gobierno del Estado, esa misma que dirige no un Contador sino un Abogado, de apodo “el chino” y de apellido Benítez

Es pues exagerado el cinismo de este personaje del bajo mundo de la corrupción y de la impunidad. Todos los constructores, sus colegas que lo conocen de años dan fe de cómo éste pillo de siete suelas entró a la política con una mano adelante y otra atrás y hoy en día es uno de los empresarios de la construcción más pudientes, y claro, eso no lo logró con su salario, y menos con sus ahorros.

Gianni todo el tiempo que estuvo a un lado del ex Presidente Municipal de Tepic y del Gobernador, es decir, Roberto Sandoval se dedicó a realizar la obra pública con empresas a nombre de otras personas, es decir, con prestanombres.

Por eso reta, por eso el cinismo de éste deshonesto sujeto; sabe que a su nombre nada van a encontrar porque todas las obras y el dinero mal habido lo tiene con prestanombres. Al pillo en mención pues, se le acusa de ratero no de retrasado mental.

LA CÁRCEL DEBE SER SU DESTINO

Gianni Ramírez debe ser investigado, él y sus prestanombres. No se debe permitir que la impunidad sea lo destacado de este gobierno que preside Toño Junior. Deben ser llevado a juicios y de ahí al lugar que justificadamente le corresponde: la cárcel.

No es posible que se permita tanto cinismo, y más, tampoco se debe tolerar que este tipo de delincuentes se amparen en nombre de la política, y es que, este perverso ex funcionario sin el menor rubor afirmó que a él se le persigue por la elección del 2021.

Lo que quiso decir es que, se le está persiguiendo porque quiere ser el próximo gobernante de la entidad, eso quiso decir el muy ratero. Usted juzgue. Sobre este personaje del pillaje público seguiremos comentando.

COTIDIANAS

En estos momentos se le dará la despedida como Presidente-Magistrado del Tribunal Superior de Justicia al reconocido jurisconsulto, Pedro Antonio Enriquez Soto. Dos periodos de cuatro años estuvo al frente de este poder del estado, y los que saben, los que conocen de leyes dan fe de sus buenos resultados. Pedro Antonio es un Abogado que viene de la cultura del esfuerzo….BROCHE POLÍTICO: Ya no solo son rateros sino también cínicos y desvergonzados.