COSAS BUENAS QUE…

Recién los Diputados del Congreso del Estado aprobaron la deuda del Gobierno del Estado por 950 millones de pesos y del Ayuntamiento de Tepic por 180; una decisión que ha generado encontrados comentarios entre la gente, pero en especial en los actores políticos con aspiraciones futuristas.

Los que protestan argumentan que no existe la necesidad de endrogar las finanzas públicas para realizar la obra pública, pero además dan por un hecho que son deudas millonarias para robar, es decir, de antemano ya están tildando de bandidos al Gobernador y al alcalde capitalino, y de pasada como cómplice al líder del Congreso.

Sin duda son acciones de tintes políticos, simples aseveraciones sin fundamentos, sin sustento.

Aquí, a los gobernantes se les puede criticar por no cumplir cabalmente con sus responsabilidades, pero no por deshonestos; por el contrario, es de reconocer que tanto el gobernante Toño Junior como Castellón Fonseca, el Alcalde del municipio de Tepic han hecho el esfuerzo por hacer bien las cosas en tiempos difíciles, en tiempos cuando el Gobierno Federal prácticamente todo el año cerró la llave de los recursos extraordinarios para la inversión y obra pública a favor de los gobiernos estatales, y no se diga para los municipios.

Por esa razón se antoja como un asunto político, como una estrategia de llevar agua a su molino la postura de los adversarios de Toño Junior y Castellón cuando reprochan la millonaria deuda.

Finalmente lo que aquí se ocupa es inversión, son obras, es sacar del atolladero la atorada economía local. Y bueno, vigilar que se apliquen bien los recursos es tarea de todos; está claro que ya nadie quiere más gobiernos corruptos.

LA TENSA CALMA

Con el arribo de Jorge Benito Rodríguez a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado se busca que disminuya la violencia, que bajen los altos índices de criminalidad, tarea bastante difícil, sin lugar a dudas.

El nuevo encargado de dar seguridad a los nayaritas y al patrimonio de las familias, seguramente sabe lo que está haciendo y seguramente la forma de enfrentar a la delincuencia organizada. Pero eso no basta.

Aquí se disputa el control de la plaza, es decir, la venta de drogas al menudeo, la extorsión, y otro tipo de delitos que ofenden a las familias nayaritas, es pues tarea sumamente difícil que deberá enfrentar Jorge Benito.

Por cierto, del anterior Titular de la Seguridad de los nayaritas, un tal Javier Herrera nadie habla nada. Pareciera que se lo tragó la tierra. Así de gris fue su actuación, tan gris como el logotipo del gobierno del estado.

COTIDIANAS

Se tejió fino, se cabildeo de manera exitosa el conflicto político que se venía dando en el municipio de Compostela, y más preciso en la capital del municipio. El gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno y el líder del Congreso, Polo Domínguez pusieron orden, y pareciera que los escándalos quedarán atrás. Ya veremos…Hoy por la mañana estuvo en esta ciudad de Tepic, Rene Bejarano, polémico y controvertido político que se está dando a la tarea de organizar un movimiento nacional tendiente a respaldar la figura del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que en Nayarit su organización tendrá alrededor de diez mil miembros. Veremos…Ya iniciaron los gritos y sombrerazos entre los Maestros integrantes de la CNTE. Resulta que en Acapulco “reventaron” el Foro sobre Educación que promueve López Obrador. Es solo el principio. Seremos testigos de cómo los Profes de la CNTE se pasarán por el arco del triunfo al futuro Presidente de la República. Si no lo cree, al tiempo…BROCHE POLÍTICO: La deuda va, pero, ¿y lo que se robó Roberto Sandoval y pillos que le acompañaron, cuándo?.