MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

Por fin, después de una semana el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre a ocho municipios del norte del Estado, debido a las inundaciones que sufrieron y que dañó el patrimonio de más de 150 mil gentes.

Lo importante de este anuncio es acceder a los apoyos del Fondo para desastres naturales (FONDEN), y ya de entrada se hablan de apoyos extraordinarios de más de cien millones de pesos en una primera entrega, mismos que se irán transfiriendo al gobierno local en los próximos días.

Seguramente que el recurso del FONDEN se manejará con total transparencia, y es que, ese es el reclamo de la gente, que los dineros públicos se apliquen con honestidad por parte de los políticos y funcionarios.

Y es que, lo que viene es la reconstrucción de la infraestructura dañada por las inundaciones de los ocho municipios, entre los que destacan Tuxpan, Tecuala, Acaponeta y Huajicori. Es la reparación de las bombas de los pozos profundos que suministran el agua potable, el arreglo de calles, de escuelas, de centros de salud, de carreteras, de caminos saca-cosechas, de la entrega de apoyos de materiales de construcción para las familias que perdieron sus viviendas o resultaron severamente afectadas por el fenómeno natural.

Pero lo más importante es dar los apoyos para que se restablezca la economía, y por ello los programas para rescatar a los campesinos, a los comerciantes, a los ganaderos, a todo un pueblo que en estos momentos con angustia ve el futuro nebuloso, incierto.

EN COMPOSTELA SIGUE LA PACHANGA

Mientras que en los municipios del norte de la entidad decenas de miles de gente sufren la tragedia por las inundaciones, en la histórica y señorial y ahora Pueblo Mágico de Compostela la clase política andan de la greña, y hasta el momento nomás las peinetas vuelan.

De manera increíble y absurda el pleito entre los políticos no cede terreno, y por el contrario un día sí y otro también aumentan los gritos y sombrerazos entre los que apoyan a Gloria y los que están con Kenia, ambas con el mismo apellido: Núñez. La primera Senadora y Alcaldesa con licencia, y la segunda Presidenta Municipal suplente.

Y es un pleito gracioso, divertido. Es observar como todos se acusan de lo mismo. Unos los acusan de rateros y los otros les dicen lo mismo. Ya solo falta que esta cena de negros llegue a las cachetadas y golpes bajos.

Aquí, se hace urgente y necesario que los seguidores de una y otra Núñez metan la cabeza al congelador. Que busquen otras formas de pasar el tiempo, de sacar a flote sus frustraciones y ambiciones personales. El Pueblo Mágico es poco espacio para tanto pleito en donde ningún político pierde, y sí el pueblo.

COTIDIANAS

Los que tienen ya muchos días apoyando a la gente damnificada de la zona norte de Nayarit, coinciden en afirmar que ahora lo que más se ocupa son artículos de limpieza; desde jabón, cloro, palas, machetes, desinfectantes, y todo lo que se requiere para las labores de limpieza que llevan a cabo en los municipios afectados, especialmente Tuxpan y Tecuala…Pues no, no viene a Nayarit el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador para mañana jueves. Fue un rumor que se esparció como reguero de pólvora, y que de momento puso harto de contentos a los morenazos que solo esperan el primer día de diciembre para arribar al poder y de pasada poder escupir por un colmillo…BROCHE POLÍTICO: Que la millonada que viene del FONDEN no divida a los políticos. Es el deseo.