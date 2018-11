NOMBRES, NOMBRES…

En conferencia de prensa, bien vestido y bien peinado el gobernante Junior además de repetir lo que ha venido manifestando durante todo su primer año de gobierno, que le dejaron un gobierno saqueado y con deudas millonarias, se aventó otra acusación, “que fue coaccionado por el gobierno federal para que apoyara al entonces Candidato del PRI, Pepe Meade y a cambio como con varita mágica le iban a resolver todos los problemas financieros de la entidad”.

Y más, qué, porque no había declinado a favor de Meade, el gobierno federal le retiró todo el apoyo.

Aquí se hace necesario que Toño Junior diga, con nombre y apellido quien, quienes de los gobernantes que están a escasas dos semanas de dejar el cargo fue quien lo “coaccionó”, quien, quienes lo dejaron solo, lo castigaron no apoyándole con recursos del gobierno federal.

Así debe ser, porque no se vale que solo acuse sin pruebas o por lo menos con nombre y apellido. Si fue el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto quien lo chantajeó que lo diga, si fue el Secretario de Gobernación, también que lo exhiba.

Y es que, al final de cuentas no es al Gobernador a quien se le ofende y se le agrede sino a todo un pueblo, esas mayorías que un día le batallan para comer, y al otro día también. Si Peña Nieto es responsable que lo diga, que no lo encubra. Si no es así, Toño Junior es corresponsable de esta tragedia en que se ha convertido su primer año de gobierno.

LE REVIRAN AL JUNIOR

Apenas el gobernante Junior acusó de chantaje al gobierno federal, éste, a través de la Secretaría de Hacienda le reviró y aseguró que el gobierno federal ha estado cerca de Nayarit, precisando que con motivo de las inundaciones vía el Fondo de Desastres Naturales se destinaron 398 millones de pesos.

Aquí también se hace necesario que el mandatario hijo de Toño Echevarría y Martha Elena García diga si es cierto que recibió los casi 400 millones de pesos, que diga si la Secretaría de Hacienda miente, que no se quede callado.

Se ocupan cuentas claras, que se actúe con honestidad y honradez. El junior debe responder, es su obligación.

Y bueno, si acusar al saliente gobierno de no apoyar a Nayarit y a los nayaritas es una estrategia para quedar bien con el próximo Presidente de la República se entiende, pero no es lo correcto.

COTIDIANAS

Se espera que en esta misma semana salga la convocatoria para la elección del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Ayer por la tarde-noche el Consejo Político aprobó que el método de elección sea a través de Delegados y no de una Consulta a la Base Militante. Enrique Días ayer se separó del cargo como líder estatal, y hará campaña para seguir dirigiendo las huestes Tricolores…Eso en el PRI porque en el PAN todo hace indicar que Manuel Guzmán será el próximo jerarca panista, luego del apoyo manifiesto que ha recibido de la militancia Blanquiazul…BROCHE POLÍTICO: Siempre es así: se van los rateros y pendejos, y llegan los honrados y los inteligentes.