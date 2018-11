EL DINERO Y LAS PISTOLAS

En los primeros meses del sexenio de Celso Delgado Ramírez, platiqué de manera imprevista con el ex Gobernador, el ya General, Rogelio Flores Curiel, era cuando al gobernante Celso se le ocurrió darle chamba a todos los ex mandatarios vigentes, y al General le tocó ser Coordinador de carreteras.

Flores Curiel me dijo; “los primeros tres años los utilicé para pagar la deuda que me heredaron, y los últimos tres años para hacer obra pública”, y más, “nombré como Tesorero a un joven prometedor, a Antonio Echevarría Domínguez y como Procurador a Sam López; un gobierno ocupa tener el control del dinero y las pistolas, sino, no funciona”, explicó, muy convencido.

Lo anterior viene a colación porque precisamente, el dinero y las pistolas se las quiere arrebatar a los Gobernadores y Presidentes Municipales, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador quien a escasas horas arribará a la Presidencia de la República.

Por eso están molestos y en plan insurgente doce Gobernadores de extracción panista, y el de Jalisco, Enrique Alfaro quien emergió de las filas del partido Movimiento Ciudadano, y no será nada extraño que se sumen los gobernantes salidos del Tricolor, y por supuesto, los Presidentes Municipales de todo el país.

Pero también los gobernantes reclamantes están en contra de los llamados Superdelegados, pero esa es otra historia, que luego comentaremos.

EL JUNIOR YA DECIDIÓ

De manera abierta, pública, el Jefe del Ejecutivo nayarita, Antonio, el junior de la polaca local no se anduvo con rodeos ni con medias tintas, y así en forma clara y llana declaró a medios nacionales que a partir de ya su jefe político es el próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Y más, reconoció que si al Presidente le va bien, a Nayarit le irá mejor. Esta declaración la hizo en el centro del país, en la Ciudad de México, allá a donde fue a pedir apoyo, a solicitar dinero para ayudar a los dizque 180 mil damnificados de la zona norte de la entidad.

Ya veremos si esta postura de cabeza baja le funciona. Ya sabremos si está o no en lo correcto. Tendremos que esperar que López Obrador actúe en consecuencia. Ojalá y le dé resultados y todo esto porque el futuro Presidente de todos los mexicanos en repetidas ocasiones se comporta como la Chimultrufia, es decir, como dice una cosa, dice otra.

Ojalá y le agradezca el gesto del joven junior, y apoye a Nayarit y a los nayaritas. Eso esperamos.

COTIDIANAS

Muy comentada ha sido la designación del ex Diputado Federal y ex dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo como encargado de los Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, nombramiento que le hizo el gobernante Toño Junior. Seguramente dará resultados favorables. Todos saben la capacidad que tiene Naranjo para acarrear obra pública a Nayarit; lo ha demostrado durante muchos años. Sin duda, un nombramiento que dará buenos resultados al gobierno local…Llama la atención el sospechoso silencio que ha guardado

Elba Esther Gordillo Morales luego de ser rechazada por los Comités estatales del SNTE de todo el país. Como se sabe, los profes ya tienen nuevo dirigente nacional, y a la Maestra ni en cuenta la tomaron. Ya veremos qué pasa, pero, todo hace indicar que la Maestra oriunda de Chiapas pasó a mejor vida, políticamente hablando, claro…BROCHE POLÍTICO: El pleito entre Gobernadores y el Peje es de pronósticos reservados. Sino lo cree, al tiempo.