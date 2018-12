¿SERÁN SUPERDELEGADOS?

Sigue siendo una incógnita el poder que podrían tener los Coordinadores estatales de los programas federales; se decía que iban a avasallar a los Gobernadores y Presidentes Municipales, pero, hace apenas un par de días, todo eso quedó en suspenso.

Los Gobernadores, en reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigieron y lograron hacer a un lado el mando único de la Seguridad Pública, tal y como lo anunció el propio Jefe del Ejecutivo Federal, pero también reducir el poder de los llamados Superdelegados.

Fue el Gobernador de Nuevo León, “El Bronco” el que declaró que los Superdelegados solo se iban a hacerse cargo de los programas sociales que paga el Gobierno de la República, y de ser así, se entiende que se reducirá el control y poder de estos personajes enviados por AMLO a quienes también llaman “Virreyes”.

En Nayarit, el Superdelegado, Manuel Peraza Segovia todavía no da color de cómo va a actuar, de cómo va a pretender ejercer el poder y el control de los dineros del gobierno federal, pero ese velo del misterio se descorrerá este próximo viernes cuando a Nayarit, y específicamente a Tuxpan y Acaponeta arribe el Peje, Andrés Manuel López Obrador.

¡TODOS ESPECTANTES!

Efectivamente, este viernes que venga a Nayarit el Presidente oriundo de Macuspana, Tabasco toda la clase política estará pendiente de lo que haga, de lo que diga, de las señales de AMLO que serán inequívocas de quien, de quienes ejercerán el poder, el control de los dineros en este pedazo terrenal de nuestra geografía nacional.

Sabremos quién, quienes de los Morenos nayaritas tendrán real peso específico político en la mente y el corazón del cabecita de cotonete; veremos y seremos testigos si Manuel Peraza, si el Doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero, si Nayar Mayorquín son los afortunados, o todos estarán dentro de un mismo nivel en el ánimo y el cariño de ese que trae el manto divino.

Eso lo veremos este venidero viernes, pero además igual, se darán pistas de cómo será la relación de López O. con el gobernante Toño Junior, ese mismo que allá, en la Ciudad de México en conferencia de prensa no dudó un instante para revelar que para él, el Presidente de la República era su Jefe Político.

COTIDIANAS

El tufo de la venganza se asoma en contra de Juan Guerrero, el ahora dirigente estatal del PAN en Nayarit, el que contra corriente, y con el apoyo de Ramón Cambero le ganó al Gobernador la Presidencia del Blanquiazul aquí. Ahora resulta que ya tiene demandas penales en la Fiscalía por supuestos dineros cobrados de manera indebida a transportistas locales cuando fungía como Sub Secretario General de Gobierno. Esto amenaza con mucho escándalo, y de eso estaremos pendientes…Punto bueno para el Junior Gobernador, Antonio Echevarría García. Ayer, solidario con el Alcalde capitalino, Francisco Javier Castellón Fonseca y con el pueblo de la capital del Estado hizo entrega de cinco camiones recolectores de basura. Como se sabe, en Tepic el tema de la recolección de los desechos sólidos es de pesadilla, y no solo para el Alcalde. Así pues, bien por el Junior…BROCHE POLÍTICO: La carreta anda, pero todavía no se acomodan las calabazas.