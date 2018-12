LOS ODIOS QUE ESTÁN

Algo grave se advierte, y es que, al parecer la prudencia, el uso de la política para dirimir diferencias se está haciendo a un lado; la tragedia de Puebla es solo un ejemplo.

El accidente aéreo en donde perdieron la vida el Senador, Rafael Moreno Valle y su esposa, la Gobernadora de Puebla, Erika Alonso han acentuado el marasmo político en que se ha convertido el Estado poblano luego que no ganó el Candidato de Morena la gubernatura.

En ese pleito pos electoral no ha estado excluido el Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel Lopez Obrador, quien hace apenas unos días calificó la pasada elección poblana fraudulenta, eso porque su Candidato Barbosa no ganó ni en denuncia que por fraude presentó ante el Trife.

Y más, ahora que están velando los cuerpos del ex Gobernador y ex Gobernadora de Puebla, AMLO ya tilda de mezquinos y neofacistas a los poblanos que osan acusarlo de ser él, el responsable de la división en que viven los poblanos.

Lo que viene serán mas pleitos, más odios; lo que viene es que antes de cinco meses volverá a haber elecciones en Puebla, y bueno, ya veremos si ahora si, el partido Morena logra ganar en las urnas la gubernatura, mientras tanto Puebla vive entre el duelo, los odios y los rencores políticos.

CHUMACERO NO GARANTIZA

Está claro y es público y notorio que muchos de los funcionarios de primer nivel del gobierno local no han dado el ancho, pero uno destaca: Juan Luis Chumacero Diaz, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

El funcionario gardenion una y otra vez, y cada vez que le pega la gana no hace bien su trabajo, y eso repercute en la imagen del gobernante, del Junior de la polaca, Antonio Echevarría García.

Si bien es cierto que no existen los dineros suficientes para pagar las obligaciones laborales de éste mes decembrino, igual es certero que a Chumacero le ha hecho falta la capacidad, el talento y la voluntad para hacer lo que le corresponde.

Meses atrás ya alegaba que no había dinero para pagar salarios, y obvio, las trompetillas del respetable, pero en especial de la burocracia no se hicieron esperar, y todo porque en el presupuesto anual están aprobado los sueldos y conquistas sindicales de los burócratas, y por supuesto, de los trabajadores de “confianza”.

Ahora, otra vez lo mismo, ahora, pero a escasos días de terminar el año, es fecha que los más de seis mil Maestros de la Sección 49 no cobran ni salarios, ni aguinaldos, ni otras prestaciones; pero en igualdad de condiciones están otras instituciones educativas y lo mismo pasa con los trabajadores del Poder Judicial.

Pero, ante el caos financiero que se tiene en Nayarit, su Titular, Chumacero Diaz ni suda ni se abochorna; él sabe que está en el corazón del Gobernado, él sabe de la gran, de la enorme estima que le profesa el Junior de la Polaca Cora. Por eso hace lo que quiere.

COTIDIANAS

Más le vale a quienes tienen la obligación de pagar a los trabajadores del gobierno nayarita de hacerlo en este mismo año. El Junior y Chumacero son los responsables, y bueno, aquí también la responsabilidad cae en quienes manejan los dineros públicos en la Secretaria de Hacienda…Y por cierto, también los Catedráticos, Trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma de Nayarit están a la espera que para mañana les paguen las dos quincenas y la mitad de los aguinaldos. Qué así sea…BROCHE POLÍTICO: Seguramente el divide y vencerás tiene sus tiempos.