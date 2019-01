…Y SANDOVAL TAN FELIZ

Los días, las semanas, los meses pasan; los gobiernos local y federal son nuevos, nuevas caras, pero sigue más de lo mismo. Efectivamente, ya es Gobernador en Nayarit, Antonio Echevarría García, y Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al ex mandatario Roberto Sandoval Castañeda no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

Ya más de un año del junior de la polaca, y es fecha que nunca, en ningún acto público ha mencionado sin tapujos, sin rodeos que Roberto Sandoval robó a dos manos, que saqueó las arcas del Estado, o por lo menos que pida una explicación de cómo el ex gobernante de entrar pobre al poder sexenal, salió como uno de los nayaritas más ricos, más pudientes, más multimillonarios.

Ahora, ya más de un mes como Presidente de todos los mexicanos, y hasta el momento no se advierte, no se avizora, nada se dice que el oriundo de Macuspana, Tabasco irá en contra del ex Gobernador, Roberto Sandoval.

Y más, los propios ex funcionarios y beneficiarios de los hurtos del pasado sexenio, como son Gianni Ramírez -como ejemplo de la corrupción y la impunidad- se vienen dando a la tarea de gritar a los cuatro vientos que son amigos de López Obrador; juran y perjuran que fueron millones y millones los que aportaron para la campaña de Morena, para que en Nayarit ganaran las elecciones sus Candidatos, incluido el presidencial.

Aquí se hace urgente y necesario que los gobernantes pinten su raya; que digan si en verdad están a favor de luchar en contra de la corrupción y la impunidad o simple y llanamente algunos corruptazos serán perdonados.

Corresponde a Toño Junior hablar con firmeza para que la justicia se aplique con rigor en contra de quienes saqueron este noble, aguantador, pero muy sufrido Estado de la República Mexicana.

Pero también es obligación que los Diputados locales y representantes federales del partido Morena dejen a un lado la omisión y por lo menos hagan público un manifiesto en torno a los actos abusivos, ilegales e inmorales que se cometieron el pasado sexenio y que fueron encabezados por el entonces Gobernador, Roberto Sandoval, ese mismo que hace algunos meses sin rubor alguno públicamente declaró que él y su equipo apoyaron a López Obrador.

Así pues, sería conveniente que este próximo día 25 del mes en curso que el Presidente López O. se pronunciara sobre el tema; que no lo evada. Ya veremos.

