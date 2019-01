LOS SOSPECHOSOS RUMORES

Entre los Maestros, entre los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit cada vez más es más insistente el rumor, la especulación de que fue el Gobernador del Estado el responsable de que hayan recibido salarios y prestaciones “mochas” por parte de la autoridad rectoral.

Acusan con el índice de fuego que el Junior de la polaca local se entrometió para que la Secretaría de Hacienda no le entregara el cien por ciento de las necesidades financieras que solicitó el Rector, Ignacio Peña que serían para pagar salarios y prestaciones de fin de año a la Máxima Casa de Estudios. Cómo sí lo hizo con las otras ocho Universidades públicas de otras entidades, que vivieron el mismo problema.

“Fue el Gobernador quien exigió que solo se apoyara con el 50 por ciento a la UAN”, se repite con insistencia al interior de la Alma Máter.

Y bueno, eso debe aclararse, y eso corresponde hacerlo al propio mandatario local.

Y más, hacerlo es urgente. El trato que Toño Junior ha mantenido con las autoridades universitarias ha sido de altibajos, por decirlo de la manera más agradable.



CADA QUIEN, SEGÚN LE VA…

Aquí, en estas tierras de Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros la gente no sabe de desabasto de gasolinas, y es que, prácticamente no ha existido, de ahí que las opiniones, las críticas son mesuradas y hasta festivas.

No es así en otras entidades del país, como en el vecino Estado de Jalisco, pero también en Guanajuato y en la Ciudad de México, entre otras; en esos lugares la gente cuando hace largas colas, de horas, una y otra vez, muchas veces, cientos de veces le recuerdan el diez de mayo a quien está generando tal desabasto, y las mentadas van con todo cuidadoso cariño para el cabecita de cotonete.

Al ciudadano común y corriente le importa que el Presidente de la República meta a la cárcel a todos los bandidos de México, a todos los políticos y funcionarios públicos corruptos; roben la gasolina o roben al erario público, pero que lo haga sin perjudicar a la gente que nada debe, esos mexicanos que son la inmensa mayoría

Seguramente eso lo sabe y eso lo entiende Andrés Manuel López Obrador, y seguramente por esa razón ya ordenó abrir los ductos de Pemex que surten a los Estados del centro del país, y de ser así se acabará en los próximos días casi como por arte de magia el desabasto de las gasolinas, y claro, las mentadas…



COTIDIANAS

Hoy se amaneció con la novedad que los permisionarios de las combis, los camiones y minibuses elevaron el precio del boleto, 50 centavos para estudiantes, personas de la tercera edad y también para discapacitados, y un peso para el usuario en general. Hace un rato una marcha, y vienen las negociaciones…Otra medida inédita: la Policía Nayarit toma por asalto las oficinas centrales de Tránsito del Estado y de todos los municipios, que dizque para investigar la corrupción que ahí, aseguran que impera…BROCHE POLÍTICO: Ya lo decía el extinto ideólogo priísta, Don Jesús Reyes Heroles, “en política, forma es fondo”.