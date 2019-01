AL QUE MADRUGA…

Aquí nadie se duerme, los que aspiran andan en lo suyo y no lo ocultan. Quienes buscan cargos de elección popular, y específicamente la gubernatura del Estado un día andan en campaña y el otro también.

Su activismo político-futurista lo llevan a cabo todos los días desde sus trincheras de lucha y responsabilidad; así somos testigos de cómo el Presidente del Congreso del Estado, Polo Domínguez González no se duerme en sus laureles, y por el contrario, cada vez más acelera el paso porque sabe y muy bien que importa y mucho llegar lo más fortalecido posible a la hora de la verdad.

Polo Domínguez sabe que tiene amplias posibilidades de aparecer en la boleta electoral como Candidato a Gobernador, y de entrada es casi un hecho que en automático su partido, el PAN lo apoyará simple y sencillamente porque es el cuadro político más rentable, más taquillero, y obvio será respaldado por el PRD y otros partidos y organismos políticos.

Pero no solo Polo anda en proselitismo político-electoral, también hace lo propio el Senador, Miguel Ángel Navarro Quintero, y este desde el centro del país y con grupos de apoyo que mantiene a lo largo y ancho de la geografía nayarita.

Se entiende que el Doctor Navarro será el abanderado natural del partido Morena para buscar la gubernatura Cora, y más, bien podría en un tiempo nada lejano que el galeno pida licencia como Senador y se sume a gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ¿les gusta la Secretaría de Salud?. En ese nivel anda el Doctor Miguel Ángel.

Y bueno, aunque en estos momentos pareciera que el PRI está en la lona, lo cierto es que este partido tiene la estructura y la consistencia de revivir y dar la pelea, y claro que tiene aspirante para la gubernatura en la persona de Manuel Cota Jiménez.

La fortaleza de Cota estará sujeta a los resultados de los gobiernos federales y local, es decir, de AMLO y del Junior Toño Echevarría. Así es el futurismo.

COTIDIANAS

Funcionario que no dé resultados que se vaya, o que lo renuncien. Y uno que ha fallado al Presidente Municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca es el titular de Aseo Público. A todas luces no ha cumplido con su responsabilidad, no ha estado a la altura del cargo que ostenta. Se ocupa que se actúe en consecuencia…En Nayarit sigue sin conocerse quien, quienes son los encargados de las antes Delegaciones Federales. Ya es tiempo que resuelva el Superdelegado, Manuel Peraza, y si no puede, que renuncie…BROCHE POLÍTICO: En política los tiempos siempre faltan.