LAS PROTESTAS QUE VIENEN

De no haber alguna sorpresa, desde tempranas horas de la mañana arribará a Nayarit el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; y viene a cumplir con el compromiso de apoyar a las decenas de miles de gente víctimas de las pasadas inundaciones que se dieron principalmente en los municipios de Tuxpan, Tecuala y Acaponeta.

Y allá, en esos lugares la gente está presionando, está protestando, está afirmando que los apoyos no han llegado completos, que los están escamoteando, y otros muchos alegan no haber recibido ningún apoyo.

Y por eso ayer en la ciudad coquera de Tuxpan cientos de gentes se reunieron en conocido casino, y ahí los gritos y sombrerazos. Decían, gritaban consignas en contra de los que operan los apoyos de López Obrador en Nayarit, y obvio, esas manifestaciones de inconformidad las harán saber ante el propio cabecita de cotonete.

MANUEL, EL BUEN MANUEL

Pero, quien anda prácticamente a salto de mata es Manuel Peraza, el llamado Superdelegado, el representante plenipotenciario del Peje en estas tierras de Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros.

Manuel sabe, y lo sabe muy bien que no ha cumplido, que no ha dado el ancho en su responsabilidad, que carga todo un desgarriate, no solo en los operativos para atender la problemática de la gente sino que además viene aplicando una política en donde todos son corruptos, excepto él, claro.

Pero ya veremos para mañana que pasa; ya seremos testigos si el nacido en Macuspana, Tabasco le da todo el respaldo al Superdelegado o si por el contrario, otra vez le repite el “hay manuel, hay Manuel”.

Por cierto, en la pasada gira de trabajo del Presidente de todos los mexicanos a la zona norte de la entidad, Manuel Peraza no tuvo la cortesía de invitar ni a Senadores ni a Diputados Federales de su propio partido, ya no se diga a los ajenos. Se espera que ahora si actúe con la elemental cortesía política.

COTIDIANAS

Con recibos en mano, las familias de la zona norte exigirán al Presidente López O. “el borrón y cuenta nueva”, es decir, la cancelación de los abusivos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de “clase mundial”. Pero también la aplicación de otra tarifa, una menos ratera, menos abusiva…El intervencionismo del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Venezula le da oxígeno puro al Presidente de caricatura, Nicolás Maduro. Que no se meta, que deje que los venezolanos resuelvan solos sus problemas. Finalmente Maduro va a caer, y pasará a la historia como un gobernante vil y ruin, además de genocida…BROCHE POLÍTICO: Mientras no llegue se vivirá la tensa calma.