NO SE ACOMODAN

Dice el sabio adagio popular, “andando la carreta se acomodan las calabazas”, sin embargo aquí la carreta ya tiene dos meses en marcha y es fecha que nadie se acomoda, es más, pareciera que el tiempo y su trajinar son su peor enemigo. Lo anterior se comenta por el aparente vacío de poder que se tiene en las dependencias del Gobierno Federal.

Un ejemplo concreto son los apoyos al campo nayarita. El Peje promete precios de garantía y otros apoyos para las familias labriegas, pero las ayudas no llegan, y lo peor, no dan la cara para cumplir la promesa presidencial, y cuando sacan la cara los funcionarios federales solo ofrecen más promesas, promesas porque dinero no tienen.

Hace apenas ayer, diversas organizaciones campesinas de todo tipo y de todos los partidos políticos se dieron a la tarea de tomar los edificios de la Sagarpa y de Diconsa. El problema: los atienden, pero no les resuelven.

Los campesinos productores del frijol están esperando que los encargados de las dependencias federales les digan a donde van a entregar el frijol, y quien les va a pagar, y presionan porque andan hambreados y muchos campesinos ya están vendiendo el grano a los “coyotes de dos patas”.

Ese es solo un ejemplo, pero, lo real es que, es casi la misma historia en todas las dependencias federales; pero mientras la carreta sigue atorada, el gobierno local tampoco resuelve; el problema: menos tiene dinero.

BAJAN A PERAZA

Seguramente como balde de agua fría cayó en pleno lomo del Superdelegado del gobierno de la Cuarta Transformación en Nayarit, Manuel Peraza, cuando escuchó las declaraciones de la lideresa nacional del partido Morena, en donde precisa que los nombramientos de los “encargados de las representaciones en los estados”, serán decisión de los Secretarios de Estado y de los Directores Generales.

Y fue un balde de agua fría porque el llamado Superdelegado un día sí y otro también balandronea sobre que, todos los funcionarios federales en Nayarit los nombrará él porque tiene el apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Pero bien se nota que el tal Peraza no tiene el poder que él creé tener; más bien, pareciera que de un momento a otro lo pondrán en su lugar, y bueno sería. Nayarit y los nayaritas no merecemos a un personaje prepotente, arrogante y limitado políticamente hablando.

COTIDIANAS

Los malos ejemplos cunden, así lo expresamos en este mismo espacio. Y en Nayarit los movimientos insurgentes están a la orden del día. Están la toma de los edificios de la Sagarpa y de Diconsa, pero también las Casetas de Cobro de las autopistas de Trapichillo y Tuxpan. Los primeros quieren dinero, los segundos también…Y se comenta de los malos ejemplos porque en Michoacán, los Maestros de la CNTE violentando el derecho de terceros y la pérdida millonaria de la economía local, al tomar las vías del ferrocarril ya resolvieron sus demandas de pago de salarios, pero también obtuvieron 800 millones de pesos extras, pero ahora exigen otros seis mil millones. Que Dios agarre confesado al Gobernador, Silvano Aureoles…BROCHE POLÍTICO: Claro, se brinca cuando el suelo no es parejo.